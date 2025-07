Hulajnoga nie wybacza błędów. Nie przeHULAJ zdrowia Data publikacji 23.07.2025 Powrót Drukuj W ciągu zaledwie dwóch dni na Mazowszu doszło do groźnych wypadków z udziałem nastolatków poruszających się hulajnogami elektrycznymi. Oba zdarzenia pokazały, jak niebezpieczne może być lekceważenie przepisów drogowych i brak nadzoru nad młodymi użytkownikami tych pojazdów. Policja apeluje o rozwagę, przypomina zasady i wzywa opiekunów do większej kontroli.

W ciągu ostatnich dni doszło do dwóch poważnych wypadków z udziałem nieletnich użytkowników hulajnóg elektrycznych, które zakończyły się ich hospitalizacją.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce wieczorem 22 lipca br. na drodze Żurominek-Dębsk, w powiecie mławskim,, gdzie 16-letni chłopak, przewożąc 15-letnią pasażerkę, stracił panowanie nad hulajnogą na łuku drogi.

Po sprawdzeniu hulajnogi okazało się, że może ona osiągać prędkość ponad... 70 km/h! 16-latek nie miał odpowiednich uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną.

W wyniku wypadku oboje nastolatków trafiło do szpitala w Ciechanowie, a sprawa została skierowana do sądu rodzinnego. O tym przeczytasz w komunikacje: Wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej, ranny 16-latek.

Drugi wypadek wydarzył się dzień później, 23 lipca br. w Radomiu, gdzie 14-letni chłopiec zderzył się z latarnią na ulicy Żeromskiego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, nie zachował on należytej ostrożności podczas jazdy i nie posiadał odpowiednich uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną. Z obrażeniami został przetransportowany do szpitala. O tym zdarzeniu przeczytasz w komunikacie: Wypadek nieletniego kierującego hulajnogą elektryczną.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o kontrolowanie tego, jak dzieci korzystają z hulajnóg elektrycznych. Niedostateczny nadzór, nieprzestrzeganie przepisów i lekkomyślność mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Przypominamy, że hulajnoga to środek transportu, który wymaga przestrzegania obowiązujących regulacji dotyczących wieku, uprawnień i sposobu poruszania się. Bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

Poniżej przypominamy przepisy, dotyczące poruszania się hulajnogą elektryczną:

Uprawnienia użytkowników:

od 10 do 18 lat: konieczna jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, T.

powyżej 18 lat: brak wymagań odnośnie uprawnień.

dzieci do 10 lat: mogą jeździć tylko w strefach zamieszkania, pod opieką dorosłego.

Obowiązki kierujących:

Kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z dróg rowerowych lub pasa ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku - może korzystać z jezdni, gdzie prędkość nie przekracza 30 km/h. Wyjątkowo dozwolone jest poruszanie się chodnikiem, jeśli brakuje innych opcji, przy czym:

prędkość powinna być zbliżona do pieszego;

należy zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

Przepisy zakazują:

jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

przewożenia osób, zwierząt lub przedmiotów;

czepiania się innych pojazdów;

jazdy obok innego uczestnika ruchu;

Konsekwencje prawne

Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować karami:

korzystanie z telefonu podczas jazdy wymagającego trzymania słuchawki w ręku: mandat 500 zł.

przewożenie innych osób lub zwierząt: mandat 300 zł.

przejeżdżanie przez przejście dla pieszych: mandat 100 zł.