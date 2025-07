Trzebniccy policjanci eskortowali starsze małżeństwo do szpitala Data publikacji 24.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci pełniący służbę w Trzebnicy udzielili natychmiastowej pomocy starszemu małżeństwu z Wrocławia. Funkcjonariusze eskortowali forda, w którym znajdowała się kobieta potrzebująca pomocy medycznej. Dzięki skoordynowanym działaniom stróżów prawa seniorka na czas trafiła do placówki medycznej.

Wczoraj, 23 lipca br., przed godziną 16.00, doszło do niecodziennej interwencji. Do policjantów z trzebnickiej komendy powiatowej podjechało autem starsze małżeństwo, prosząc o pomoc. Okazało się, że mężczyzna wiezie swoją żonę do szpitala. Para przebywała na działce w okolicy Trzebnicy. W wyniku nieszczęśliwego wypadku 73-letnia kobieta doznała poważnego poparzenia głowy. Wraz z mężem, zdezorientowani i nieznający lokalnych dróg, nie wiedzieli jak szybko dostać się do najbliższego szpitala.

Z uwagi na wiek, stan mieszkanki powiatu wrocławskiego oraz zagrożenie zdrowia, a nawet życia policjanci zareagowali w trybie natychmiastowym. O zaistniałej sytuacji poinformowali dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy i używając sygnalizacji świetlno - dźwiękowej rozpoczęli eskortę do szpitala.

Dzięki sprawnej interwencji mundurowych kobieta szybko trafiła pod opiekę lekarzy, gdzie personel medyczny udzielił jej specjalistycznej pomocy.