Szydłowieccy policjanci uratowali mężczyznę, który zasłabł za kierownicą Data publikacji 24.07.2025 Powrót Drukuj Gdyby nie szybka reakcja dwóch policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, ta sytuacja mogłaby naprawdę źle się zakończyć. Funkcjonariusze udzielili pomocy 66-letniemu mężczyźnie, który zasłabł za kierownicą. Wczoraj Starosta Szydłowiecki oraz Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu wyróżnili policjantów za ich godną naśladowania postawę.

„Pomagamy i chronimy” - to podstawowa i najważniejsza dewiza każdego policjanta. W dniu 13 lipca 2025 roku, w Pawłowie na trasie W727 patrol z szydłowieckiej komendy Policji pokazał, że ta dewiza nie jest im obca. Policjanci po godzinie 16.00 zauważyli samochód osobowy, którego kierujący zwolnił i się zatrzymał. Omijający pojazd kobieta i mężczyzna zauważyli, że mężczyzna zasłabł i poinformowali stojący w pobliżu patrol. Policjanci natychmiast podjechali do pojazdu i wydobyli z pojazdu 66-latka, który nie oddychał a jego puls był niewyczuwalny.

Policjanci przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W międzyczasie na miejsce przybyli strażacy posiadający urządzenie AED, do którego podłączono mężczyznę. 66-latek zaczął odzyskiwać funkcje życiowe. Będący na miejscu świadkowie, wezwali karetkę pogotowia. Ratownicy przejęli mężczyznę i przetransportowali na miejsce, gdzie czekał śmigłowiec LPR, którym 66-latek został przetransportowany do szpitala. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu służb i świadków zdarzenia mężczyzna został uratowany.

W środę, 23.07.2025 r., podczas Powiatowych Obchodów Święta Policji Starosta Szydłowiecki Robert Górlicki oraz Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu inspektor Jacek Hebda wyróżnili policjantów za ich godną naśladowania postawę. Sierżant Robert Pająk oraz starszy posterunkowy Konrad Grudzień dzięki swojemu wyszkoleniu, opanowaniu i szybko przeprowadzonej interwencji skutecznie udzielili pomocy osobie, której życie było zagrożone. To duma dla szydłowieckiej komendy Policji mieć takich policjantów w swoich szeregach.