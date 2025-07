Areszt wobec mężczyzny podejrzanego o zabójstwo Data publikacji 24.07.2025 Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Iławie na wniosek Prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 42-latka. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojego 66-letniego ojca w jednej z miejscowości w gminie Iława.

Przypomnijmy, w sobotę, 19.07.2025 r., kilka minut po godzinie 17.00 oficer dyżurny iławskiej Policji został poinformowany o znalezieniu przez przypadkowych spacerowiczów ciała mężczyzny. Znajdowało się ono w odosobnionym miejscu, przy opuszczonym budynku. W trakcie dalszych czynności prowadzonych pod nadzorem prokuratora zabezpieczone zostały ślady kryminalistyczne, a także przesłuchani świadkowie. Przy ciele nie odnaleziono żadnych dokumentów, jednak policjanci ustalili, że ofiarą jest 66-letni mieszkaniec gminy, a do jego śmierci doszło kilka dni wcześniej. Wstępne ustalenia wskazywały na to, że doszło do zabójstwa. Od tego momentu celem policjantów było ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa.

Funkcjonariusze po zgromadzeniu i weryfikacji wszelkich informacji mogących mieć związek z tą sprawą, zatrzymali mieszkańca gminy Iława, a następnie osadzili w policyjnej celi. We wtorek, 22.07.2025 r., z mężczyzną zostały przeprowadzone czynności procesowe z udziałem prokuratora. 42-latek usłyszał zarzut z art. 148 kodeksu karnego, czyli zabójstwa.

Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Iławie zdecydował o zastosowaniu wobec 42-letniego mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu.

( KWP w Olsztynie / mw)