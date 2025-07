Szereg zarzutów, w tym zmuszania do określonego zachowania i innej czynności seksualnej, wobec nieletniego poniżej 15 roku życia dla agresywnego 30-latka Data publikacji 24.07.2025 Powrót Drukuj Kilka dni temu w wyniku interwencji Policji został zatrzymany 30-letni mężczyzna, który zaczepiał nieletniego, groził mu i chciał zmusić do określonego zachowania. W trakcie interwencji mężczyzna zachowywał się irracjonalnie i agresywnie dopuszczając się naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Mundurowi zabezpieczyli przy nim mefedron, a jego krew została przekazana do dalszych badań.

Policjanci zostali powiadomieni przez świadka do którego podszedł wystraszony nastolatek prosząc o pomoc. Nastolatka zaczepił obcy mężczyzna, który groźbą usiłował wywrzeć na nim wpływ i zmusić do określonego zachowania. Świadek bezpiecznie odprowadził chłopca do domu i przekazał wszystkie informacje Policji, wskazując rysopis oraz kierunek, w którym przemieszczał się mężczyzna.

Policjanci mając szczegółowe informacje podjęli interwencję wobec pobudzonego i agresywnego mężczyzny, który posiadał przy sobie nóż. W trakcie zatrzymania 30-latek stawiał czynny i bierny opór naruszając nietykalność cielesną funkcjonariuszy. Mundurowi zabezpieczyli przy nim posiadane narkotyki, a jego krew została zabezpieczona do dalszych badań.

Zatrzymany usłyszał szereg zarzutów, w tym zmuszania do określonego zachowania i innej czynności seksualnej wobec nieletniego poniżej 15 roku życia, a także naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy i posiadania narkotyków. W związku z charakterem zarzutów sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.