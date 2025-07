Rowerzysto, zwolnij! I nie zapominaj o kasku! Data publikacji 24.07.2025 Powrót Drukuj Wystarczyła za duża prędkość i mokra nawierzchnia, by spokojna przejażdżka skończyła się bolesnym upadkiem i obrażeniami. Pierwszej pomocy rannemu cykliście udzieliły policjantka i pracownica Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, które zauważyły groźne zdarzenie. 18-latek, który jak sam przyznał, zazwyczaj zakłada kask, tym razem w pośpiechu tego nie zrobił. I pech chciał, że właśnie tym razem zaliczył bolesną wywrotkę.

To my sami w pierwszej kolejności jesteśmy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo. Trzeba o tym pamiętać za każdym razem, gdy włączamy się do ruchu miejskiego. Niezależnie od tego, czy robimy to jako piesi czy kierowcy. Ale to właśnie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego muszą szczególnie mieć tego świadomość.

W czwartek (24.07.2025) podczas wyjazdu służbowego Alicja Zembrzuska pracownica KWP w Olsztynie i policjantka z komendy asp. Karolina Hrynkiewicz, zauważyły w okolicy przejścia dla pieszych na ul. Pstrowskiego w Olsztynie młodego chłopaka, który najwyraźniej potrzebował pomocy. 18-latek siedział na chodniku, sprawiał wrażenie oszołomionego i miał widoczne obrażenia. Obok leżał jego rower. Okazało się, że chwilę wcześniej jadąc z górki na rowerze, nie zdążył wyhamować przed przejściem dla pieszych, stracił panowanie nad rowerem i się wywrócił.

Policjantka wspólnie z koleżanką z pracy zatrzymały się, by udzielić mu pomocy. 18-latek doznał poważnego urazu ręki, obficie krwawił i jak sam przyznał, źle się czuł, dlatego na miejsce wezwana została karetka pogotowia. Kobiety pomogły mu, tamując krwawienie, oczyszczając widoczne rany i zakładając opatrunki. Policjantka przez cały czas utrzymywała kontakt z chłopakiem, starając się go uspokoić i wspierać emocjonalnie, by zminimalizować stres wywołany zdarzeniem. W tym czasie jej koleżanka z pracy zabezpieczyła należący do chłopaka rower, zadbała o jego rzeczy osobiste i bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Wezwała również pogotowie ratunkowe. Poinformowana o zdarzeniu została również matka nastolatka.

Dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu i współpracy asp. Karoliny Hrynkiewicz oraz Alicji Zembrzuskiej, młody człowiek szybko otrzymał niezbędną pomoc.

( KWP w Olsztynie / mw)