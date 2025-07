Policjanci z Płocka uratowali dławiącego się mężczyznę Data publikacji 25.07.2025 Powrót Drukuj Szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Płocku uratowała życie mężczyźnie, który zadławił się cukierkiem i nie mógł oddychać. Mundurowi błyskawicznie wyciągnęli cukierek z dróg oddechowych, ratując poszkodowanego przed śmiertelnym zagrożeniem.

Wczoraj płoccy policjanci interweniowali wobec mężczyzny na jednej z ulic Płocka. Z przekazanej informacji wynikało, że jego zachowanie może wskazywać na spożycie alkoholu. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, szybko zorientowali się, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Mężczyzna był blady, miał sine usta i nie był w stanie mówić, walcząc o oddech. Policjanci natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej. W trakcie udzielania pomocy okazało się, że w drogach oddechowych mężczyzny znajduje się ciało obce, które uniemożliwia mu oddychanie. W sytuacji krytycznej jeden z policjantów, działając z pełnym profesjonalizmem, wyciągnął z przełyku 56-latka cukierek, który blokował dopływ powietrza. Po udrożnieniu dróg oddechowych mężczyzna zaczął samodzielnie oddychać. Po chwili odzyskał pełną świadomość i podziękował policjantom za uratowanie życia.

To kolejny przykład, jak ważna jest szybka i profesjonalna reakcja policjantów w sytuacjach zagrożenia życia. Dzięki ich zaangażowaniu, opanowaniu i odwadze udało się zapobiec tragedii.

Wielu z nas, widząc osobę leżącą na ulicy lub zachowującą się nietypowo, automatycznie zakłada, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Takie założenie może być jednak tragiczne w skutkach.

Pamiętaj: nie zawsze to, co wygląda na nietrzeźwość, jest brakiem trzeźwości. To może być cukrzyca, udar, nagłe zatrzymanie krążenia lub, jak w tym przypadku, zadławienie. Nie bój się zareagować!