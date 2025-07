Wypadki na hulajnogach elektrycznych. Apelujemy o ostrożność i przypominamy przepisy Data publikacji 25.07.2025 Powrót Drukuj Mazowieccy policjanci wyjaśnią okoliczności pięciu wypadków drogowych z udziałem kierujących hulajnogami w ciągu ostatnich dni, w wyniku których pięć osób z obrażeniami ciała trafiło do szpitali. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji z udziałem nieletniego kierującego hulajnogą, doszło również na jednej z ulic w Lubawie. 12-latek jadąc hulajnogą elektryczną po ulicy, stracił nad nią panowanie i wślizgnął się wraz z pojazdem pod jadące auto dostawcze. Tylko szczęśliwym zrządzeniem losu uniknął poważnych obrażeń. Apelujemy o ostrożność i przypominamy przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych. Ostatnie zdarzenia pokazują, jak niebezpieczne może być lekceważenie przepisów oraz brak nadzoru nad młodymi użytkownikami tych pojazdów.

Wypadek w Józefowie (pow. zwoleński)

W ostatnich dniach mazowieccy policjanci odnotowali pięć wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi, w wyniku których pięć osób z obrażeniami ciała trafiło do szpitala.

Do czterech wypadków doszło w Radomiu. W środę, 23.07.br., na ulicy Żeromskiego 14-latek nie zachował ostrożności i uderzył w latarnię. Kolejny wypadek miał miejsce na ulicy Łąkowej, gdzie 14-latek przewrócił się jadąc po żwirze. Natomiast na ulicy Okulickiego, 47-latek kierujący pojazdem marki Mazda, skręcając w prawo na teren posesji najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z 37-latką, która jechała hulajnogą i poruszała się ścieżką rowerową. W czwartek, 24.07.br., na ulicy Dzielnej 56-latek jadący hulajnogą stracił panowanie nad pojazdem i upadł.

Natomiast dzisiaj, 25.07.br., w Józefowie, w powiecie zwoleńskim, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 11-latka kierującego hulajnogą elektryczną i 19-latka kierującego renaultem. Kierujący hulajnogą elektryczną w stanie ciężkim został zabrany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala.

Policjanci dokładnie wyjaśniają okoliczności wszystkich zdarzeń.

Z kolei w środę, 23.07.2025 r., kilka minut po godzinie 15.00 oficer dyżurny iławskiej Policji został poinformowany o potrąconym chłopcu, który jechał hulajnogą elektryczną. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, gdzie pierwszej pomocy nastolatkowi udzielali już świadkowie zdarzenia oraz zespół karetki pogotowia. W trakcie czynności okazało się, że 12-latek kierujący hulajnogą elektryczną, poruszając się po mokrej jezdni, stracił panowanie nad hulajnogą, czym doprowadził do jej wywrócenia, a następnie wślizgnięcia się wraz z hulajnogą pod nadjeżdżającego z przeciwka ciężarowego fiata. Jak ustalili policjanci, nastolatek nie miał założonego kasku ochronnego. Mieszkaniec Lubawy z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Na szczęście po kilku godzinach okazało się, że chłopiec doznał tylko ogólnych potłuczeń i otarć naskórka, choć zdarzenie wyglądało bardzo poważnie.

Nastolatek za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Apelujemy o ostrożność i przypominamy najważniejsze przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych:

Zgodnie z przepisami hulajnoga elektryczna jest to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h . Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

zachowanie szczególnej ostrożności,

ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Przepisy zabraniają:

kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów,

ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów.

Prawo przewiduje kary za poruszanie się przez kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

Za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, przewidziano mandat w wysokości 500 zł.

Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 50 zł. Za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 50-100 zł.

Zaleca się każdorazowe stosowanie kasku ochronnego, który znacząco zmniejsza ryzyko urazu głowy w przypadku upadku lub kolizji.

Policjanci przypominają: bezpieczna jazda to odpowiedzialność! Apelujemy o rozwagę i przypominamy, że użytkowanie hulajnogi elektrycznej wymaga znajomości przepisów i odpowiedzialności. Nawet pozornie niewinne złamanie przepisów może mieć poważne konsekwencje – zdrowotne i prawne.

( KWP w Radomiu, KWP w Olsztynie / mw)

