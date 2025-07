Seryjny włamywacz trafił do aresztu Data publikacji 25.07.2025 Powrót Drukuj Za ponad 60 włamań odpowie 27-letni mieszkaniec powiatu kraśnickiego. Mężczyzna za cel obrał sobie domy w budowie oraz paczkomaty. Straty oszacowane do chwili obecnej to blisko 200 tys. zł. Policjanci odzyskali już część mienia. Zatrzymany usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Nad sprawą pracowali policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Funkcjonariusze w ostatnich tygodniach otrzymali serię zgłoszeń o włamaniach na terenie powiatu lubelskiego. Do funkcjonariuszy docierały również sygnały o podobnych zdarzeniach w sąsiednich powiatach - łęczyńskim oraz kraśnickim. Jak wynikało z ustaleń, sprawca zazwyczaj działał sam. Za cel obrał domy w budowie. Kradł głównie sprzęt budowlany oraz elektronarzędzia. Łącznie odnotowano 12 włamań do domów i garaży. Ponadto mężczyzna seryjnie włamywał się do skrytek w paczkomatach. Policjanci odnotowali ponad 50 skradzionych przesyłek. Obecnie trwa dokładne szacowanie strat.

Funkcjonariusze do sprawy wytypowali i zatrzymali 27-latka. W wyniku pracy operacyjnej policjanci udowodnili mu ponad 60 przestępstw. Obecnie trwa kompletowanie materiałów w sprawach. Na chwilę obecną zatrzymany usłyszał zarzuty 8 włamań do domów, gdzie straty oszacowano na blisko 200 tys. zł. Część mienia odzyskali już policjanci.

Mieszkaniec powiatu kraśnickiego został przez policjantów doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu. Tam na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.