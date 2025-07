Trzech zatrzymanych w związku z przywłaszczeniem i paserstwem lawet na kwotę blisko 1 mln zł Data publikacji 25.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Poznania i Komornik zatrzymali trzy osoby zamieszane w przestępczy proceder. Podejrzani wynajmowali na terenie kraju lawety Iveco, które następnie nie wracały do wypożyczalni. Straty wyceniono na niemal 1 mln zł. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Wszystko rozpoczęło się od przyjęcia zawiadomienia o przywłaszczeniu lawety marki Iveco, do którego doszło na terenie podpoznańskich Komornik. Śledczy prowadząc czynności operacyjne do tej sprawy oraz gromadząc materiał dowodowy trafili wówczas na pewien trop, jak się później okazało, odkrywając schemat działania sprawców na terenie całej Polski. Połączone siły policjantów z Komisariatu Policji w Komornikach, wspieranych przez kryminalnych z Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową poznańskiej jednostki, doprowadziły na ten moment do zatrzymania trzech osób związanych z przestępczym procederem.

Jak ustalili śledczy na przełomie listopada i grudnia 2024 r. dwóch mężczyzn, działając na zlecenie, wynajęło w czterech różnych wypożyczalniach zlokalizowanych w polskich miastach cztery, niemalże nowe auta marki Iveco typu laweta, pod pozorem wykorzystania ich w pracy. Samochody wypożyczone na terenie Łodzi, Częstochowy, Warszawy i Komornik trafiały wówczas w umówione miejsce, gdzie były odbierane przez zleceniodawcę. Nigdy jednak nie wróciły do wypożyczalni. Łącznie suma strat wyniosła ponad 900 tys. zł.

Wnikliwa analiza materiału dowodowego oraz skrupulatność w podejściu do sprawy pozwoliły poznańskim policjantom na dotarcie do odpowiedzialnych za przywłaszczenie oraz paserstwo. Podczas zorganizowanej w maju 2025 r. realizacji policyjnej na terenie Poznania i Warszawy zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn, którzy osobiście wynajmowali lawety i odstawiali w wyznaczone miejsce. Podejrzani, obydwaj w wieku 57-lat zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

Dwa miesiące później, 17 lipca 2025 r., dzięki skutecznym działaniom operacyjnym, policjanci na terenie Warszawy zatrzymali pasera, który miał zorganizować cały proceder. 26-latek został zatrzymany. Notowany był wcześniej za kradzież z włamaniem, paserstwo, fałszowanie pieniędzy oraz posiadanie narkotyków. Był również w latach ubiegłych poszukiwany europejskim nakazem aresztowania.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy w uzgodnieniu z prokuraturą pozwolił postawić trzem zatrzymanym mężczyznom zarzuty. Dwóm 57-latkom przywłaszczenia mienia znacznej wartości, a 26-latkowi zarzutu paserstwa również z obostrzeniem odpowiedzialności w stosunku do mienia znacznej wartości. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.