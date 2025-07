Eucharystia za Policję Data publikacji 27.07.2025 Powrót Drukuj W niedzielę 27 lipca 2025 r. w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odprawiona została Msza Święta za całą polską Policję. Eucharystia była transmitowana przez Program Pierwszy Polskiego Radia.

Msza św. była sprawowana przez policyjnych kapelanów, pod przewodnictwem Ordynariusza Polowego Wojska Polskiego ks. bp. Wiesława Lechowicza, sprawującego jednocześnie funkcję Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji.

- Po raz kolejny gromadzimy się w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, aby przeżywać Święto Policji – zwrócił się do zebranych Jego Ekscelencja ks. bp Wiesław Lechowicz. - Witam Was wszystkich, drodzy bracia i siostry, a zwłaszcza Was funkcjonariusze i funkcjonariuszki oraz pracownicy naszej Policji. Będziemy podczas tej Eucharystii dziękować Panu Bogu za Waszą wytrwałą i ofiarna służbę, codzienną, często narażoną na utratę zdrowia, a nawet życia. O tym jak odpowiedzialna i ważna dla naszego wspólnego dobra jest Wasza służba świadczy choćby wczorajszy dzień, kiedy zanotowano ponad 18 tys. interwencji polskich policjantów. Będziemy również wypraszać potrzebne łaski dla Was, dla Waszych najbliższych, dla całej naszej Ojczyzny, aby mogła cieszyć się bezpieczeństwem i pokojem.

W nabożeństwie wziął udział Sekretarz Stanu w MSWiA Czesław Mroczek, Wiceminister Spraw Wewnętrznych

i Administracji. Obecne było kierownictwo Policji na czele z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Markiem Boroniem i jego zastępcami: nadinsp. Romanem Kusterem, nadinsp. Rafałem Kochańczykiem i nadinsp. Tomaszem Michułką. W stallach zasiedli dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, Komendanci Wojewódzcy Policji i komendanci samodzielnych służb policyjnych. W liturgii uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń

i fundacji, współdziałających z Policją oraz reprezentanci związków zawodowych.

- Modlitwa nie tylko otwiera człowieka na obecność Boga, ale również otwiera na drugiego człowieka – powiedział w homilii ks. bp Wiesław Lechowicz. – Jakże bowiem często podczas modlitwy zwracamy się do Boga i Jemu zawierzamy tych, których nosimy w naszych sercach, prosząc o dobro dla nich. Nierzadko powierzamy też Bogu nawet tych, których nie można zaliczyć do naszych przyjaciół. Najlepiej ten wspólnotowy wymiar modlitwy potwierdza się w czasie Mszy świętej, kiedy modlimy się razem i zwracamy się do siebie jako do braci i sióstr. Podczas tej Eucharystii szczególnie o Was, drogie policjantki i drodzy policjanci oraz pracownicy Policji, myślimy. Myślimy z wdzięcznością i modlimy się za Waszą odważną, wytrwałą i skuteczną służbę. Myślimy i modlimy się, abyście cieszyli się siłami duchowymi i fizycznymi, potrzebnymi w służbie na rzecz bezpieczeństwa i pokoju w naszej Ojczyźnie. Zawierzamy Waszych bliskich Panu Bogu, mając świadomość, że właśnie Wasze rodziny i najbliżsi są dla Was naturalnym wsparciem i oazą po ciężkich godzinach pracy. Modlimy się również za całe nasze społeczeństwo, by z szacunkiem i zrozumieniem przyjmowało Waszą służbę.

Krajowy Duszpasterz Policji podkreślił rolę modlitwy, zwłaszcza tej, której nauczył nas Jezus Chrystus – „Ojcze Nasz”. Zaznaczył, że Modlitwa Pańska chroni nie tylko pojedynczego człowieka, ale może stać na straży całego społeczeństwa. – Pomyślcie, drodzy funkcjonariusze i drogie funkcjonariuszki Policji o ile mniej mielibyście pracy, o ile Wasza praca byłaby bardziej bezpieczna, gdyby treść Modlitwy Pańskiej wpływała na nasze codzienne życie, gdybyśmy kierowali się zawartymi w niej słowami – powiedział biskup Lechowicz. Zwracając się bezpośrednio do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia zapytał – może warto byłoby wprowadzić taki zwyczaj w szeregi policjantów, żeby do mandatów, które udzielacie czasami nieposłusznym obywatelom dołączyć także treść modlitwy „Ojcze Nasz”? To Jezusowy, wciąż aktualny kodeks postepowania, można powiedzieć – także kodeks porządku publicznego.

Przed pasterskim błogosławieństwem na ambonę wszedł gen. insp. Marek Boroń, który podziękował Krajowemu Duszpasterzowi Policji zarówno za odprawioną Eucharystię, jak i codzienną posługę. Słowa wdzięczności skierował również do wszystkich policyjnych kapelanów. - Ta dzisiejsza Msza Święta stanowi nie tylko duchowe umocnienie, ale i symboliczny wyraz naszej jedności, wspólnoty i odpowiedzialności – powiedział Komendant Główny Policji. – Jesteśmy tu razem, by prosić o siłę i odwagę, a także oddać cześć tym, którzy odeszli na wieczną wartę.

Na falach eteru podziękował wszystkim policjantkom i policjantom za ich zaangażowanie i profesjonalizm. Uczestniczących w Eucharystii za pośrednictwem Polskiego Radia zapewnił, że „Jesteśmy Waszą Policją”

i obywatele zawsze mogą liczyć na polska Policję, która wierna jest mottu „POMAGAMY I CHRONIMY”.

O stronę muzyczną liturgii zadbała Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą kapelmistrza insp. Janusza Trzepizura. Śpiew prowadził Chór Komendy Stołecznej Policji, kierowany przez Sylwię Krzywdę-Motyczyńską. Służbę ołtarza, czytania liturgii oraz śpiew psalmu responsoryjnego zapewnili policjanci. W Eucharystii uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Policji i poczet ze sztandarem Komendy Głównej Policji.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski / Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji