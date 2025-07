4 promile i pasażerowie na „pace” Data publikacji 28.07.2025 Powrót Drukuj Policyjny nos radomskich motocyklistów nie zawiódł - podczas postoju na światłach funkcjonariusze wyczuli intensywną woń alkoholu dochodzącą z sąsiedniego pojazdu. Jak się okazało, za kierownicą siedział nietrzeźwy 36-latek, a na skrzyni ładunkowej jego auta przewożono dwóch pasażerów.

Do zdarzenia doszło w piątek, 25 lipca br., około godziny 16:00 na ul. Limanowskiego w Radomiu. Funkcjonariusze z motocyklowego patrolu zatrzymali się na skrzyżowaniu, oczekując na zmianę świateł. W tym samym czasie obok nich zatrzymał się samochód marki Renault, którego kierowca od razu wzbudził podejrzenia policjantów.

Przez uchyloną szybę funkcjonariusze wyczuli intensywną woń alkoholu dochodzącą z wnętrza pojazdu. Natychmiast podjęli interwencję, zatrzymując samochód do kontroli. Jak się okazało, 36-letni mieszkaniec Radomia był kompletnie pijany - wynik badania trzeźwości wykazał ponad 4 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo w trakcie kontroli funkcjonariusze ujawnili nieprawidłowy przewóz osób. Na skrzyni ładunkowej pojazdu znajdowało się dwóch pasażerów. Miejsce to było całkowicie nieprzystosowane do transportu ludzi – wypełnione narzędziami, odpadami oraz innymi niebezpiecznymi przedmiotami, które dodatkowo zagrażały ich życiu i zdrowiu.

Kierującemu zatrzymano prawo jazdy. Za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz przewóz pasażerów w niebezpiecznych warunkach odpowie przed sądem.

Przypominamy, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności, zakazem prowadzenia pojazdów oraz wysoką grzywną.