Kask to nie żaden obciach ani trend w modzie. Kask to Twoje bezpieczeństwo! Data publikacji 28.07.2025 Powrót Drukuj Kujawsko-pomorscy policjanci apelują o zachowanie ostrożności i rozsądku podczas poruszania się hulajnogami. Najczęściej tym środkiem transportu poruszają się nastolatkowie, którzy nie zawsze jeżdżą bezpiecznie. Brawura, „popisy”, zbyt szybka jazda, kierowanie bez uprawnień – to tylko niektóre z przewinień. Niestety, wraz ze wzrostem popularności hulajnóg, rośnie również liczba wypadków i urazów z nimi związanych.

W 2025 roku, do dnia 27 lipca, na drogach województwa doszło do 17 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, w tym samym okresie w 2024 roku, było ich 12. Zwiększyła się również liczba kolizji z 64 do 85. Niestety, w tym roku już dwie osoby poniosły śmierć, a 20 zostało rannych.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, wspólnie z dr n. med. Tomaszem Hilger z Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, nagrali krótki film o bezpieczeństwie na hulajnodze, który kładzie nacisk na noszenie kasku.

W Polsce nie ma jeszcze obowiązku jazdy w kasku na hulajnodze elektrycznej, ale zaleca się jego zakładanie, zwłaszcza osobom małoletnim. Film ma na celu edukowanie i promowanie bezpiecznych nawyków podczas korzystania z hulajnogi. Jednym z kluczowych elementów nagrania jest promowanie noszenia ochrony głowy, która może zapobiec poważnym urazom podczas wypadku.

Przypominamy, szczególnie młodzieży, że kask to nie żaden obciach ani trend w modzie. Kask to Twoje bezpieczeństwo! Stąd również apel do opiekunów: rolą rodzica jest uświadamianie swoich dzieci o zagrożeniach wynikających z jazdy hulajnogą oraz brak przyzwolenia na jazdę bez uprawnień.

( KWP w Bydgoszczy / mw)