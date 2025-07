Najtragiczniejszy weekend tego roku na śląskich drogach. Apelujemy o rozwagę

Data publikacji 28.07.2025

Od piątku do niedzieli na drogach województwa śląskiego doszło do serii tragicznych zdarzeń. W ciągu zaledwie trzech dni policjanci odnotowali 306 kolizji i wypadków, w których 16 osób zostało rannych, a 6 osób poniosło śmierć. To najtragiczniejszy weekend w tym roku na śląskich drogach. Apelujemy o ostrożność, rozwagę i odpowiedzialność za kierownicą.