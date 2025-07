Ukradł towar za 30 tys. zł - 56-latek w rękach policjantów Data publikacji 28.07.2025 Powrót Drukuj Z pozoru zwykłe zakupy w markecie, a w rzeczywistości 19 kradzieży. Policjanci z Posterunku Policji w Pilawie rozpracowali schemat działania sprawcy i zatrzymali mężczyznę, który w ciągu dwóch miesięcy wyniósł ze sklepu towary o łącznej wartości 30 tys. zł.

Policjanci z Posterunku Policji w Pilawie zatrzymali 56-letniego mieszkańca powiatu garwolińskiego, który od końca maja do lipca dokonał 19 kradzieży w jednym z miejscowych marketów. Łączna wartość skradzionych towarów wyniosła blisko 30 tys. zł.

Zawiadomienie o kradzieżach trafiło do pilawskich funkcjonariuszy pod koniec lipca br. Skrupulatna analiza materiału dowodowego i monitoringów pozwoliła funkcjonariuszom wytypować sprawcę. Mężczyzna regularnie odwiedzał market i stosował ten sam schemat działania. Wybierał z regałów głównie artykuły przemysłowe: chemię gospodarczą, kosmetyki czy produkty do pielęgnacji ciała. Następnie szedł do kas samoobsługowych, gdzie skanował jedynie kilka z nich. Z pozostałym towarem wychodził bez płacenia.

Policjanci ustalili jego tożsamość i go zatrzymali. W trakcie przeszukania odzyskali niektóre ze skradzionych rzeczy, choć znaczną część mężczyzna zdążył już sprzedać.

Zatrzymany usłyszał zarzuty i odpowie przed sądem za swoje czyny. Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.