Kolejne utonięcia w regionie Data publikacji 28.07.2025 Powrót Drukuj Nidziccy policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności utonięcia 76-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w piątek na jeziorze Omulew, nad które mieszkaniec gminy Nidzica przyjechał łowić ryby. Z kolei policjanci z Olsztyna pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci 60-latka, którego ciało wyłowiono z jeziora Łańskiego. Od początku sezonu wodnego na Warmii i Mazurach utonęły 24 osoby. Połowa z osób, które straciły życie, to turyści odwiedzający region.

Nidzica

W piątek, 25.07.2025 r., wieczorem, dyżurny nidzickiej komendy otrzymał informację o zaginięciu 76-letniego mieszkańca gminy Nidzica, który tego dnia około godz. 12:00 wyjechał swoim samochodem na ryby nad jezioro Omulew. Od tamtej pory rodzina nie mogła nawiązać z nim kontaktu. Podczas podjętych czynności, tego samego dnia, funkcjonariusze ujawnili auto mężczyzny zaparkowane przy linii brzegowej jeziora Omulew, w miejscu gdzie cumował łódkę. W sobotę, 27.07.2025 r., po kilkunastu godzinach poszukiwań prowadzonych łącznie przez kilkudziesięciu policjantów i strażaków, którzy do działań wykorzystali sonar i dron, około godz. 20:00, w odległości kilkunastu metrów od brzegu i na około 3 metrach głębokości, strażacy ujawnili ciało 76-latka. Nidziccy śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nidzicy wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Olsztyn

W sobotę, 26.07.2025 r., około godz. 9.00, policjanci odebrali zgłoszenie o utonięciu na jeziorze Łańskim na terenie gminy Olsztynek. Na miejscu ustalili, że świadkowie zauważyli w jeziorze ciało 60-latka. Niestety, na pomoc było już za późno. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Niestety pomimo wysiłków służb, każdego roku dochodzi do wypadków i tragedii nad wodą. Utonięcie to ogromna tragedia i szok dla rodziny i bliskich. Jednak większości takich wypadków można by było uniknąć. Pamiętajmy, że to my sami, w pierwszej kolejności odpowiadamy za bezpieczeństwo nas samych i naszych podopiecznych. Kolejny raz apelujemy o rozwagę podczas wypoczynku i rekreacji nad wodą oraz o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.