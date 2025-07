Agresywny pacjent znieważył personel medyczny i zdemolował wyposażenie szpitala – decyzją sądu został tymczasowo aresztowany Data publikacji 28.07.2025 Powrót Drukuj Nie ma i nigdy nie będzie przyzwolenia na przejawy agresji wobec osób, które wykonując swój zawód ratują ludzkie zdrowie i życie. Przekonał się o tym 36-letni mieszkaniec Mrągowa, który będąc pod działaniem alkoholu awanturował się w szpitalnym oddziale ratunkowym. Mężczyzna po interwencji policjantów został zatrzymany, usłyszał zarzuty, a decyzją sądu zastosowany wobec niego został najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W piątek (25 lipca) po godzinie 4:00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie zostali skierowani na Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Mrągowie, gdzie pracownicy zgłosili, że na oddział trafił agresywny pacjent, który się awanturuje oraz niszczy mienie szpitala.

Mężczyzna, 36-letni mieszkaniec Mrągowa, znany funkcjonariuszom z wcześniejszych interwencji, znajdował się pod wyraźnym działaniem alkoholu. Przebywając w jednej z sal, zaczął wyzywać personel medyczny, używając wobec ratowników medycznych oraz pielęgniarek słów wulgarnych i obraźliwych. Znieważył ich w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, rażąco lekceważąc porządek prawny. Dodatkowo groził im pozbawieniem życia, wzbudzając w pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że groźby te mogą zostać spełnione.

Na tym jednak jego agresja się nie zakończyła. Mężczyzna dokonał umyślnego zniszczenia wyposażenia placówki, powodując straty w wysokości 2 350 złotych na szkodę Szpitala Powiatowego w Mrągowie. Policjanci, którzy szybko dojechali na miejsce i zatrzymali agresora.

Po wytrzeźwieniu 36-latek usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych – ratowników medycznych oraz pielęgniarek, kierowania wobec nich gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia. Do zarzucanych mu czynów się przyznał i złożył wyjaśnienia, tłumacząc swoje zachowanie nadmierną ilością spożytego alkoholu.

To nie był jedyny wybryk 36-latka, za który odpowie. Ten sam mężczyzna jest podejrzany o to, że w maju tego roku dopuścił się on również uszkodzenia ciała innego mężczyzny, skutkującego rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni, co zostało dodatkowo zakwalifikowane jako występek o charakterze chuligańskim, za co również usłyszał zarzut. Mając na uwadze wszelkie okoliczności zdarzenia oraz dotychczasowe zachowanie 36-latka, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Mrągowie, na wniosek policjantów, skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, uwzględniając charakter czynów, w sobotę (26.07.2025 r.) zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie nadal prowadzą postępowania w sprawach, w których mężczyzna usłyszał zarzuty.

Na poniższym zagraniu widoczny jest zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów.

(KWP w Olsztynie / kp)