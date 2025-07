Zatrzymali i deportowali cudzoziemca, który wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem Data publikacji 28.07.2025 Powrót Drukuj Strzeleccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej zatrzymali obywatela Ukrainy, którego pobyt był niepożądany na terytorium RP. 27-latek miał na swoim koncie długą listę przewinień. Wobec mężczyzny wydano decyzję o deportacji mężczyzny, a także zakaz ponownego wjazdu na terytorium strefy Schengen na 10 lat.

W ubiegłym tygodniu strzeleccy policjanci wspólnie ze Strażą Graniczną zatrzymania obywatela Ukrainy, który widniał na wykazie cudzoziemców niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na swoim koncie 27-latek miał niejeden konflikt z prawem.

Wpis do takiego wykazu oznacza to, że wjazd lub pobyt tej osoby w Polsce jest zakazany lub ograniczony. Decyzja o wpisie do wykazu może wynikać z różnych przyczyn, w tym z naruszenia przepisów dotyczących wjazdu i pobytu, czy też z obawy o bezpieczeństwo państwa. Cudzoziemiec, którego dane znajdują się w wykazie, może mieć odmowę wjazdu na terytorium Polski lub jego pobyt może być uznany za nielegalny.

Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej wykonali czynności z obywatelem Ukrainy. Na podstawie zgromadzonych materiałów Straż Graniczna wydała decyzję o deportacji mężczyzny, zobowiązującą 27-latka do powrotu na Ukrainę. Jednocześnie mężczyzna ma zakaz ponownego wjazdu na terytorium strefy Schengen na 10 lat.

Policja oraz Straż Graniczna regularnie podejmują wspólne działania mające na celu ujawnianie osób przebywających na terytorium Polski nielegalnie. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają ważnych dokumentów uprawniających do pobytu, naruszają przepisy ustawy o cudzoziemcach i podlegają procedurom administracyjnym, których celem jest doprowadzenie do ich opuszczenia naszego kraju. Każdy taki przypadek jest indywidualnie analizowany pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Funkcjonariusze podkreślają, że ich działania nie są wymierzone przeciwko cudzoziemcom, lecz mają na celu egzekwowanie obowiązującego prawa i ochronę interesu publicznego.