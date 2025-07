Tymczasowy areszt za posiadanie 2 kg narkotyków

Policjanci z wydziału kryminalnego na warszawskiej Woli zatrzymali mężczyznę, który posiadał znaczną ilość mefedronu i kokainy. 33-latek trafił do policyjnej celi. Po zgromadzeniu materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowej, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.