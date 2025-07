Szybkie i skoordynowane działania oficera dyżurnego piskiej jednostki Policji zapobiegły tragedii Data publikacji 29.07.2025 Powrót Drukuj Liczyła się szybka i skuteczna pomoc, bo zagrożone było życie i zdrowie schorowanego mężczyzny. Zaczęło się od telefonicznego zgłoszenia od mieszkanki Mrągowa. Wieczorem kobieta poinformowała oficera dyżurnego piskiej jednostki Policji, że bardzo niepokoi się o partnera swojej matki. Mężczyzna godzinę wcześniej wypisany został ze szpitala i nie wiadomo było gdzie się znajduje. Dodała, że 50-latek jest schorowany i wymaga pomocy. Dzięki natychmiastowym i skoordynowanym działaniom ze strony oficera dyżurnego policyjny patrol bardzo szybko odnalazł mężczyznę, który szedł zdezorientowany ulicą Olsztyńską w Piszu. Przekazany został pod opiekę rodzinie, która nie kryła swojej wdzięczności.

Do dość nietypowej, a zarazem bardzo trudnej interwencji doszło w poniedziałek, 28.07.2025 r., przed północą. Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piszu otrzymał telefon od mieszanki Mrągowa. Zaniepokojona kobieta poinformowała policjanta, że partner jej matki godzinę wcześniej został wypisany ze szpitala i oddalił się w nieznanym kierunku. Nie można go było nigdzie znaleźć. Dzwoniąca dodała, że 50-letni mieszkaniec Rucianego-Nidy jest schorowany i niezdolny do samodzielnej egzystencji. Rodzina próbowała się z nim skontaktować telefonicznie, ale połączenia się urywały. Udało im się jedynie ustalić, że prawdopodobnie gdzieś się przewrócił i nie może samodzielnie wstać. O zgłoszenie tego na Policję poprosiła ją matka bardzo zdenerwowana całą sytuacją.

Ze względu na późną porę, trudne warunki pogodowe oraz realne zagrożenie dla życia i zdrowia 50-latka, oficer dyżurny piskiej jednostki Policji natychmiast podjął wszelkie możliwie działania mające na celu odnalezienie mężczyzny. Poinformował patrole, aby sprawdziły teren miasta. Sam próbował dodzwonić się do mężczyzny. Za którymś razem 50-latek odebrał telefon. Wówczas oficer dyżurny próbował ustalić jak najwięcej szczegółów odnoście miejsca, w którym ten aktualnie się znajduje.

Ostatecznie patrol odnalazł mężczyznę, który zdezorientowany szedł ulicą Olsztyńską w Piszu. Został przekazany pod opiekę rodzinie, która była wdzięczna funkcjonariuszom za szybką reakcję oraz skuteczną pomoc.