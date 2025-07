Wyciągnęli mężczyznę ze zbiornika wodnego Data publikacji 29.07.2025 Powrót Drukuj Mundurowi z Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Radoszycach wyciągnęli ze zbiornika wodnego w Fałkowie nietrzeźwego 68-latka, który nie był w stanie sam wydostać się na brzeg. Sytuacja w jakiej się znajdował realnie zagrażała jego życiu.

Wczoraj, 28.07.205 r., po godzinie 16.00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Końskich otrzymał zgłoszenie, że do zbiornika wodnego w Fałkowie wpadł prawdopodobnie nietrzeźwy mężczyzna, który nie jest w stanie sam wyjść na brzeg, a świadkowie nie mogą wyciągnąć go z wody. Mężczyzna znajdował się w pozycji półsiedzącej, z głową wystająca ponad lustro wody. Szybko na miejscu zjawili się policjanci z Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Radoszycach. Pomimo że zbiornik nie był w miejscu zdarzenia głęboki, to stan w jakim znajdował się mężczyzna sprawiał, że istniało realne zagrożenie dla jego życia. Policjanci weszli do wody, a następnie wyciągnęli mężczyznę na brzeg. 68-letni mieszkaniec gminy Fałków znajdował się w stanie nietrzeźwości. Na szczęście mężczyzna nie wymagał pomocy medycznej i został przekazany pod opiekę rodzinie.

Dzięki czujności zgłaszających i sprawnej akcji funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Radoszycach, prawdopodobnie udało się uniknąć tragedii.