Ustalenia policjantów oraz natychmiastowa ekspertyza kryminalistyczna doprowadziły do ustalenia sprawcy potrącenia pieszego Data publikacji 29.07.2025 Powrót Drukuj Nocna interwencja policjantów, którzy nieustępliwie dążyli do ustalenia sprawcy potrącenia mężczyzny, doprowadziła do jednej z posesji na terenie miejscowości Rogóż, gdzie funkcjonariusze zabezpieczyli pojazd z widocznymi uszkodzeniami. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Zatrzymany 31-latek usłyszał już zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego i ucieczki z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy poszkodowanemu.

W sobotę 26 lipca wcześnie rano, chwilę po godzinie 3:00 policjanci otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonego mężczyzny, który usłyszał wołanie o pomoc. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci, którzy we wskazanym przez zgłaszającego miejscu zauważyli 28-latka leżącego na szutrowej drodze. Mężczyzna miał widoczne otarcia skóry oraz uskarżał się na ból.

Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego, który po przebadaniu mężczyzny podjął decyzję o przetransportowaniu go do szpitala. Dalsza praca policjantów doprowadziła do ujawnienia na jednej z posesji w Rogóżu auta marki Audi z widocznymi uszkodzeniami. Policjanci zdecydowali o zabezpieczeniu pojazdu oraz zatrzymali jego 31-letniego właściciela. Na miejscu zdarzenia policjanci ujawnili i zabezpieczyli elementy pojazdu.

Natychmiastowa ekspertyza kryminalistyczna wykonana przez biegłego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wskazała, że zabezpieczone na miejscu zdarzenia odłamki pochodzą z pojazdu należącego do 31-latka.

W poniedziałek (28 lipca) podejrzany usłyszał zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego i ucieczki z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Decyzją prokuratora lidzbarskiej Prokuratury Rejonowej wobec 31-letniego podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru Policji.