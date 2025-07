Zatrzymany 28-latek podejrzany o podwójne zabójstwo – wspólna akcja funkcjonariuszy KPP w Goleniowie i KPP w Gryficach Data publikacji 29.07.2025 Powrót Drukuj Dzięki współpracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, Komendy Powiatowej Policji w Gryficach oraz Komendy Powiatowej Policji w Iławie zatrzymano 28-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie podwójnego zabójstwa na terenie powiatu iławskiego. Akcja, w której kluczową rolę odegrała współpraca, skuteczna wymiana informacji i szybkie decyzje policjantów, zakończyła się w godzinach porannych 28 lipca na drodze ekspresowej S6 w rejonie miejscowości Wojcieszyn. W pojeździe, którym poruszał się podejrzany ujawniono niebezpieczny przedmiot mogący posłużyć do popełnienia przestępstwa oraz zakrwawione ubrania. Mężczyzna po wykonaniu niezbędnych czynności został przekazany funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

W poniedziałek, 28 lipca w godzinach porannych do jednostki trafił pilny komunikat o 28-letnim mężczyźnie podejrzanym o dokonanie podwójnego zabójstwa na terenie powiatu iławskiego, który poruszał się pojazdem marki Mercedes drogą ekspresową S6. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gryficach prowadzący działania w terenie zlokalizowali pojazd i podjęli pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Mimo wyraźnych poleceń kierowca nie reagował, kontynuując ucieczkę w stronę powiatu goleniowskiego.

Dzięki natychmiastowej wymianie informacji między jednostkami oraz nieprzerwanej łączności funkcjonariuszy prowadzących pościg, policjanci Komisariatu Policji w Nowogardzie mogli odpowiednio przygotować działania. W miejscowości Wojcieszyn ustawiono pojazdy w sposób uniemożliwiający przejazd z zachowaniem ostrożności i zasad bezpieczeństwa.

Chwilę później w rejon blokady najechał srebrny Mercedes ścigany przez gryficki radiowóz. Kierowca próbował ominąć pojazdy, jednak nieskutecznie.

Policjanci z KP w Nowogardzie i KPP w Gryficach natychmiast przystąpili do zatrzymania podejrzanego. Mężczyzna początkowo nie reagował na wydawane polecenia i nie chciał opuścić pojazdu. Dopiero w momencie próby wybicia szyby otworzył drzwi, co pozwoliło funkcjonariuszom na szybkie i bezpieczne wyciągnięcie go z auta, obezwładnienie oraz założenie kajdanek na ręce trzymane z tyłu.

Następnie funkcjonariusze przystąpili do sprawdzenia pojazdu, którym poruszał się 28-latek, podczas którego ujawniono niebezpieczny przedmiot mogący służyć do popełnienia przestępstwa oraz zakrwawione ubrania.

Zatrzymany został przewieziony do Komisariatu Policji w Nowogardzie, a następnie przekazany funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Iławie, prowadzącej dalsze czynności w tej sprawie.

Podjęta akcja była możliwa dzięki sprawnej koordynacji działań i doskonałej współpracy funkcjonariuszy z różnych jednostek. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, prowadząc pościg i na bieżąco przekazując informacje o położeniu pojazdu, umożliwili przygotowanie skutecznej blokady przez policjantów z Komisariatu Policji w Nowogardzie. Dzięki temu niebezpieczny mężczyzna został szybko zatrzymany, co zapobiegło dalszym zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego.