BMW wjechało w rozpędzony pociąg. Kierowca i pasażerka cudem uniknęli obrażeń Data publikacji 29.07.2025 Powrót Drukuj Kierowco - zachowaj ostrożność podczas pokonywania przejazdów kolejowych! Zderzenie samochodu z rozpędzoną lokomotywą najczęściej kończy się tragicznie. O dużym szczęściu mogą mówić 47-letni kierowca BMW i jego pasażerka, którzy uniknęli poważnych obrażeń po tym jak wjechali w pociąg przejeżdżający przez Wrzeście, w gminie Wicko.

W poniedziałek, około godziny 20:00, policjanci zostali skierowani na miejsce kolizji, do jakiej doszło na przejeździe kolejowym we Wrześciu (gmina Wicko). Kierujący bmw 47-letni mieszkaniec Warszawy nie zastosował się do znaku „STOP” i przejechał przez linię bezwzględnego zatrzymania w momencie, gdy przejeżdżał tamtędy pociąg. Auto wjechało w pierwszy wagon, w wyniku czego zgnieciony został przód bmw i wystrzeliły poduszki powietrzne, które najprawdopodobniej uratowały życie kierowcy oraz 41-letniej pasażerki. Nikt w tym zdarzeniu nie odniósł poważniejszych obrażeń. Kierowca samochodu i maszynista pociągu byli trzeźwi.

Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci nałożyli na 47-latka mandat w wysokości 5000 zł i 10 punktów karnych.

Apelujemy do kierowców o większą ostrożność. Przepisy związane z przejazdami kolejowymi reguluje art. 28 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który wskazuje, że:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Pamiętajmy, że każdy przejazd kolejowy, strzeżony czy też nie, jest dla kierowcy sprawdzianem czujności, a w skrajnych przypadkach także śmiertelną pułapką. Warto więc uzbroić się w zapas wiedzy i zadbać o życie swoje i swoich pasażerów. Dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do umieszczonych przed przejazdami znaków pionowych i poziomych.