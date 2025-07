Wybuch w domu jednorodzinnym w Pieckach - jedna osoba ciężko ranna, budynek pod nadzorem służb Data publikacji 29.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci wyjaśniają okoliczności wybuchu do jakiego doszło w budynku jednorodzinnym w miejscowości Piecki. W wyniku eksplozji poważnych obrażeń ciała doznał 37-latek, który trafił do szpitala.

W poniedziałek, 28.07.2025 r., około godz. 18:00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie otrzymał zgłoszenie o wybuchu, do którego doszło w budynku jednorodzinnym w miejscowości Piecki. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy, którzy potwierdzili zgłoszenie. W wyniku eksplozji poważnych obrażeń ciała doznał 37-letni mężczyzna, który został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie udzielona została mu pomoc medyczna. W chwili zdarzenia w domu przebywały także dwie inne osoby, które nie odniosły żadnych obrażeń, jednak noc spędziły poza miejscem zamieszkania, u sąsiadów.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 37-latek najprawdopodobniej używał szlifierki kątowej do rozcinania niebezpiecznego przedmiotu, co mogło doprowadzić do wybuchu. Na miejscu pracowali policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie, funkcjonariusze dochodzeniowo-śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie oraz ekspert z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Z uwagi na późną porę, wczoraj czynności zostały przerwane, a miejsce zdarzenia przez całą noc było nadzorowane przez policjantów. Dziś działania zostaną wznowione.

Dodatkowo, z uwagi na okoliczności zdarzenia, do budynku zostanie skierowany Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który oceni, czy konstrukcja domu nie została naruszona oraz czy dalsze przebywanie mieszkańców w obiekcie jest bezpieczne.