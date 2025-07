Wdzięczny ojciec dziękuje policjantom z Kowar za pomoc w odnalezieniu syna Data publikacji 29.07.2025 Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze wpłynęło podziękowanie od mieszkańca powiatu lwóweckiego. Mężczyzna postanowił osobiście wyrazić swoją wdzięczność wobec dwóch funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Kowarach, którzy jak sam podkreślił wykazali się wyjątkowym profesjonalizmem, opanowaniem i empatią.

W liście skierowanym do Komendanta Miejskiego Policji, autor wspomina wydarzenie z 29 marca 2025 roku, kiedy to mężczyzna zgłosił zaginięcie 14-letniego syna, który pojechał do Jeleniej Góry i kontakt z nim się urwał. Zaniepokojony ojciec niezwłocznie powiadomił służby. Tego samego dnia, w wyniku działań poszukiwawczych, funkcjonariusze: sierż. szt. Przemysław Czaiński oraz asp. Przemysław Rogalski odnaleźli nastolatka całego i zdrowego.

Ojciec chłopca z wdzięcznością opisuje nie tylko skuteczność interwencji, ale również pełne zrozumienia i opanowania podejście policjantów. W swoim liście zaznaczył, że funkcjonariusze nie tylko pomogli w odnalezieniu syna, ale również kierowali do niego i dziecka mądre słowa, wykazując się ogromną wyczuciem i empatią w trudnej sytuacji. Podkreślił również, że zna ich tylko z imienia - „Przemek i Przemek” – ale ich postawa pozostanie na długo w jego pamięci.

„Będę im zawsze wdzięczny za to” - napisał mężczyzna, dodając, że Pan Komendant może być dumny z takich funkcjonariuszy.

Takie wyrazy wdzięczności są nie tylko dowodem społecznego zaufania, ale również motywacją dla funkcjonariuszy do dalszego niesienia pomocy i wsparcia w trudnych chwilach.