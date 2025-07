Zarzut za znęcanie się nad zwierzęciem

Data publikacji 29.07.2025 Powrót Drukuj

W związku z zatrzymaniem 29-letniego mężczyzny, który na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych podchodzi do leżącego psa, chwyta go, a następnie rzuca informujemy, że mieszkaniec powiatu gryfińskiego wczoraj usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny oraz zakaz przyjmowania i posiadania zwierząt domowych.