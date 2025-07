Skoordynowana akcja CBŚP, Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i NFZ - rozbito grupę wyłudzającą miliony z refundacji leków Data publikacji 30.07.2025 Powrót Drukuj Wspólne działania CBŚP, Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, NFZ, GIIF oraz WIF z Gdańska i Warszawy doprowadziły do rozbicia i jednocześnie zakończenia działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wyłudzili z budżetu NFZ co najmniej 82 miliony złotych tytułem refundacji za leki recepturowe.

Na polecenie prokuratora Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z kontrolerami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi z Gdańska i Warszawy, przeprowadzili skoordynowane działania w województwach pomorskim i mazowieckim.

Operacja była poprzedzona wielomiesięcznym, drobiazgowym gromadzeniem materiału dowodowego. Do prokuratury przekazano go również dzięki współpracy z pracownikami Departamentu Kontroli NFZ oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej od września 2022 r. do grudnia 2024 r. przedłożyli w NFZ blisko 40 tys. recept, z których część wystawiono na fikcyjne dane pacjentów. Wartość składników do sporządzania leków recepturowych była zawyżana, co pozwalało na uzyskanie nienależnej refundacji. W ten sposób z budżetu NFZ wyłudzono co najmniej 82 miliony złotych.

W wyniku przeprowadzonej akcji zatrzymano 21 osób, w tym lekarzy, właścicieli i pracowników aptek oraz przedsiębiorców z branży medycznej. Funkcjonariusze CBŚP, działając wspólnie z kontrolerami NFZ i przedstawicielami inspektoratów farmaceutycznych, przeszukali kilkadziesiąt nieruchomości. Zabezpieczono dokumenty, nośniki danych oraz mienie o wartości ponad 2,5 miliona złotych – w tym gotówkę, złoto, biżuterię, ekskluzywne zegarki oraz samochody.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, gdzie usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, na wniosek prokuratury, zastosował wobec 8 podejrzanych tymczasowy areszt na 3 miesiące. Wobec pozostałych osób orzeczono środki wolnościowe, takie jak dozory policyjne, poręczenia majątkowe, zakazy kontaktowania się oraz zakazy opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy – śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

( CBŚP / muzyka: Universal Production Music/ mw)