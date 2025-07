Nowotarscy policjanci uratowali życie młodemu mężczyźnie Data publikacji 30.07.2025 Powrót Drukuj 28 lipca br., w późnych godzinach nocnych, patrol referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu wykazał się wyjątkowym profesjonalizmem, odwagą i empatią. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się zapobiec tragedii i uratować życie 27-letniego obywatela Ukrainy, który znalazł się w poważnym kryzysie emocjonalnym.

Podczas rutynowego patrolu miasta funkcjonariusze zauważyli mężczyznę stojącego przy barierkach ochronnych na moście. Jego zachowanie nie pozostawiało wątpliwości - znajdował się w stanie skrajnego załamania. Policjanci natychmiast podjęli zdecydowane działania. Zbliżając się z najwyższą ostrożnością i wyczuciem, nawiązali kontakt z mężczyzną, by odciągnąć go od dramatycznej decyzji.

Dzięki spokojnej, ale stanowczej rozmowie oraz profesjonalnemu podejściu, funkcjonariuszom udało się przekonać mężczyznę, by zrezygnował ze swojego zamiaru. Szybko i skutecznie zabezpieczyli go, zapewniając mu bezpieczeństwo do momentu przybycia zespołu ratownictwa medycznego.

27-latek został przetransportowany do szpitala, gdzie otrzymał fachową pomoc.

Pamiętajmy, że jeśli odbieramy od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, nie możemy żadnej informacji zignorować. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Pomóżmy takiej osobie zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych. Nie oceniajmy w takich sytuacjach, a pomagajmy. Przypominamy, że na terenie każdego miasta i powiatu znajduje się wiele instytucji, między innymi Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej, czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutkach wydarzeń.

( KWP w Krakowie / mw)