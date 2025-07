Szydłowieckie policjantki pomogły kobiecie, która straciła przytomność Data publikacji 30.07.2025 Powrót Drukuj Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu udzieliły pomocy kobiecie, która straciła przytomność. Sytuacja była poważna - gdy funkcjonariuszki podbiegły do samochodu, w którym znajdowała się 29-latka, kobieta nie reagowała i była nieprzytomna. Po przywróceniu jej funkcji życiowych została przetransportowana do szpitala.

W dniu 29 lipca br., przed godz. 15.00, asp . Marlena Skórkiewicz, oficer prasowy oraz sierż. szt. Kamila Bednarczyk z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii, realizując obowiązki służbowe, jechały drogą W727 w Szydłówku. Nagle pojazd przed nimi zatrzymał się, a kierowca wysiadł i gestem ręki wezwał policjantki do zatrzymania. Funkcjonariuszki błyskawicznie zareagowały, podbiegły do mężczyzny, który poinformował, że pasażerka jego samochodu straciła przytomność.

Policjantki wyciągnęły kobietę z pojazdu, rozpoczęły udzielanie pomocy i wezwały pogotowie ratunkowe. Dopiero wtedy 29-latka odzyskała przytomność, a jej oddech wrócił do normy. Funkcjonariuszki monitorowały jej stan do czasu przybycia karetki. Kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie zajęli się nią lekarze.

„Pomagamy i chronimy” - to naczelna dewiza każdego policjanta. Szydłowieccy funkcjonariusze po raz kolejny udowodnili, że wcielają ją w życie.

Komenda Policji w Szydłowcu jest dumna, że ma w swoich szeregach takich policjantów.