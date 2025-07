Dramat w mieszkaniu – kobieta nie żyje, jej partner aresztowany Data publikacji 30.07.2025 Powrót Drukuj W jednym z mieszkań w Braniewie miało dojść do awantury z tragicznym finałem. Była nim śmierć 40-latki, która pokłóciła się ze swoim partnerem. Policjanci zatrzymali 56-latka, który miał przyczynić się do śmierci kobiety. Usłyszał już zarzuty i został aresztowany na najbliższe 3 miesiące. Grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat.

W niedzielne popołudnie (27 lipca) policjanci interweniowali w jednym z mieszkań w Braniewie, gdzie zmarła 40-letnia braniewianka. Kobieta mieszkanie dzieliła ze swoim konkubentem. To on zadzwonił na numer alarmowy, gdy zorientował się, że jego partnerka prawdopodobnie nie żyje. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, dzień wcześniej para piła razem alkohol i doszło między nimi do awantury. W jej trakcie doszło też do rękoczynów, które mogły doprowadzić do śmierci kobiety.

56-letni partner kobiety, który według ustaleń śledczych, miał przyczynić się do jej śmierci, został zatrzymany. Ciało kobiety zabezpieczono do sekcji zwłok, która ma pomóc ustalić dokładną przyczynę zgonu.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Został przesłuchany i przyznał się do stawianego mu zarzutu. Sąd Rejonowy w Braniewie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Braniewscy policjanci nie interweniowali wcześniej wobec tej pary, nie wpłynęło też żadne zgłoszenie dotyczące przemocy domowej w tym związku. Para nie była objęta pomocą służb społecznych.

Ta tragedia po raz kolejny pokazuje, jak ważne jest reagowanie na sygnały przemocy. Bliscy, sąsiedzi i znajomi często są jedynymi osobami, które mogą dostrzec, że w pozornie „normalnym” związku, dzieje się coś niepokojącego. Reagujmy! Nie bądźmy obojętni!

( KWP w Olsztynie / kp)

Na filmie policjanci prowadzą zatrzymanego mężczyznę do radiowozu.