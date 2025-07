Odpowiedzą za naruszenie miru domowego Data publikacji 30.07.2025 Powrót Drukuj Zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu w czasie wolnym od służby zatrzymał dwóch 20-letnich mężczyzn, którzy siłą chcieli wtargnąć do sąsiedniego mieszkania. W trakcie zatrzymania policjant znalazł przy jednym z mężczyzn kastet oraz kominiarkę. Zatrzymani odpowiedzą teraz za naruszenie miru domowego. Za to przestępstwo grozi im do roku pozbawienia wolności.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu otrzymał zgłoszenie, że w Barlinku przy ulicy Kasprowicza doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn, którzy wtargnęli na jedną z posesji i przy użyciu siły próbowali otworzyć drzwi, aby dostać się do środka. Odgłosy dobiegających krzyków z posesji swojego sąsiada usłyszał będący w czasie wolnym od służby Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Myśliborzu i natychmiast postanowił interweniować.

Wybiegł z domu i wspólnie z sąsiadem obezwładnili dwóch 20-letnich agresywnych mężczyzn. Policjant natychmiast o całym zdarzeniu poinformował dyżurnego myśliborskiej komendy, który na miejsce zadysponował patrol policji. W trakcie oczekiwania na przyjazd patrolu policjant ujawnił przy jednym z zatrzymanych mężczyzn kastet zakładany na rękę oraz kominiarkę. Po chwili na miejsce przybyli policjanci, którzy doprowadzili zatrzymanych mężczyzn do Komisariatu Policji w Barlinku celem przeprowadzenia dalszych czynności. Zatrzymani zostali przesłuchani. Odpowiedzą przed sądem za naruszenie miru domowego.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji Zastępcy Naczelnika myśliborskiej komendy sprawcy naruszenia miru domowego zostali zatrzymani i odpowiedzą za swoje postępowanie, a sąsiad przekonał się, na czym polega sąsiedzka pomoc.

Przypominamy, że mir domowy to dobro, które chronione jest przepisami prawa. Prawnie ścigane są zachowania sprawcy polegające na wdarciu się do obiektu, domu, mieszkania, altanki itp., także na teren ogrodzony, albo nieopuszczanie tego miejsca wbrew żądaniu osoby uprawnionej. Zgodnie z treścią art. 193. Kodeksu Karnego, przestępstwo naruszenia miru domowego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia lub pozbawieniem wolności do roku.