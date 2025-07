Oszuści wykorzystali zaufanie 48-latki przez co straciła ponad pół miliona złotych Data publikacji 30.07.2025 Powrót Drukuj Mrągowscy policjanci przyjęli zawiadomienie w sprawie oszustwa, którego ofiarą padła 48-latka. Kobieta straciła ponad 500 tysięcy złotych, inwestując pieniądze za namową oszustów podszywających się pod doradców finansowych.

W poniedziałek, 28.07.2025 r., do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie zgłosiła się kobieta informując, że padła ofiarą oszustwa. Z jej relacji wynikało, że w czerwcu 2025 roku zauważyła intratne ogłoszenie zamieszczone na jednym z portali społecznościowych, które oferowało możliwość zarobku poprzez inwestycje online. Kobieta początkowo zainwestowała niewielką kwotę, chcąc sprawdzić skuteczność przedstawionej oferty. Wkrótce po dokonaniu pierwszej wpłaty skontaktowały się z nią osoby, które miały pomagać jej w prowadzeniu inwestycji. Były to osoby bardzo przekonujące, które w profesjonalny sposób manipulowały rozmówcą. Utrzymywały one stały kontakt z kobietą przez komunikator internetowy oraz telefonicznie, przekazując jej instrukcje dotyczące kolejnych działań. Kobieta przez kilka tygodni wykonywała przelewy na wskazane konta, łącznie przekazując oszustom blisko 362 tysięcy złotych oraz ponad 38 tysięcy euro. W połowie lipca zadzwonił do niej mężczyzna, który poinformował ją, że podczas inwestycji popełniła błąd i jej cały kapitał inwestycyjny stracił wartość. Po chwili się rozłączył. Następnie skontaktował się z nią inny rozmówca, twierdząc, że kobieta nie tylko straciła wszystkie środki, ale jej saldo inwestycyjne jest ujemne. Zażądał uregulowania rzekomej niedopłaty w wysokości 71 tysięcy dolarów. Kobieta nadal wierząc, że może odzyskać swoje środki, przelała oszustom jeszcze 33 tysiące złotych. Niestety, jak się później okazało, pieniądze te również przepadły. Z informacji, które przekazała policjantom, wynika także, że na polecenie oszustów zainstalowała na swoim laptopie aplikację umożliwiającą zdalny dostęp. W ten sposób sprawcy mieli pełny wgląd w to, co robi na swoim urządzeniu, co pozwoliło im na jeszcze skuteczniejszą manipulację i kontrolę nad jej działaniami.

Pamiętajmy!

Sprawcy oszustw internetowych to osoby doskonale przygotowane, często posiadające fachową wiedzę z zakresu finansów, psychologii oraz technologii. Działają metodycznie i profesjonalnie, potrafią tworzyć wiarygodne strony internetowe, podszywać się pod doradców finansowych czy instytucje zaufania publicznego.

Są wyjątkowo przekonujący i potrafią szybko zdobyć zaufanie rozmówcy. Wykorzystują techniki manipulacji i presji psychicznej, tak by ofiara podejmowała decyzje pod wpływem emocji, bez chłodnej analizy sytuacji. Działają cierpliwie, potrafią tygodniami prowadzić kontakt, stopniowo wciągając swoją ofiarę w pułapkę.

Wielu z nich to wysoce wykwalifikowani przestępcy, którzy działają w zorganizowanych grupach i korzystają z zaawansowanych narzędzi, w tym aplikacji dających im zdalny dostęp do urządzeń ofiar.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami oferującymi zysk, zwłaszcza przez Internet:

Nie przekazujmy pieniędzy nieznanym osobom i nie kierujmy się emocjami.

Nie instalujmy żadnych aplikacji umożliwiających zdalny dostęp do naszych urządzeń.

Weryfikujmy firmy i oferty inwestycyjne w rejestrach Komisji Nadzoru Finansowego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń - skontaktujmy się z Policją.