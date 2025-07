Błyskawiczna akcja Policji. Odzyskano auto warte 80 tys. zł Data publikacji 30.07.2025 Powrót Drukuj Natychmiastowa reakcja dyżurnego z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach oraz współpraca z funkcjonariuszami z Suwałk pozwoliły w niespełna 20 minut odzyskać skradziony samochód o wartości 80 tysięcy złotych. 34-letni obywatel Litwy został zatrzymany i decyzja sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Około godziny 1:10 dyżurny sejneńskiej jednostki odebrał zgłoszenie od mieszkańca, którego obudził dźwięk pracującego silnika w aucie, a gdy wyjrzał przez okno, zobaczył jak jego pojazd odjeżdża z parkingu. Za kierownicą siedział nieznany zgłaszającemu mężczyzna. Domownicy wybiegli z mieszkania, próbując zatrzymać samochód, jednak ten szybko zniknął.

Dyżurny natychmiast skierował w rejon kradzieży patrole i powiadomił o zdarzeniu sąsiednie jednostki. Już po 20 minutach suwalscy policjanci zatrzymali pojazd na wjeździe do miasta. Za kierownicą siedział 34-letni obywatel Litwy, który został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna przyznał, że kilka dni wcześniej, podczas spotkania ze znajomym na Litwie, otrzymał propozycję „przegonienia” samochodu za 200 euro. Auto miało trafić docelowo do Kowna.

34-latek usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 34-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wartość odzyskanego pojazdu to 80 tysięcy złotych.

( KWP w Białymstoku / mw)

