Podziękowania dla funkcjonariusza OPP we Wrocławiu, który udzielił pomocy poszkodowanym w zdarzeniu drogowym

Data publikacji 30.07.2025

„Pragnę wyrazić ogromne uznanie i wdzięczność dla st. sierż. Kamila Karlińskiego, który będąc poza służbą wykazał się wyjątkową empatią, odpowiedzialnością i gotowością do niesienia pomocy”, tymi słowami Pani Karolina wyraziła wdzięczność dla policjanta Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Nasz kolega w czasie wolnym od służby udzielił pomocy autorce podziękowań oraz jej młodszemu bratu. W niedzielę 27 lipca br., na odcinku autostrady A4 (węzeł Łagiewniki) doszło do zdarzenia drogowego, w którym poszkodowane zostały dwie osoby. To właśnie im z pomocą pospieszył policjant. Jak się okazało, w tym przypadku funkcjonariusz był jedyną osobą, która ruszyła z pomocą.