O krok od tragedii Data publikacji 30.07.2025 Powrót Drukuj Piotrkowscy wodniacy patrolując Zalew Sulejowski zauważyli dryfującą łódkę bez sternika. W wodzie znaleźli mężczyznę, który wskoczył do zbiornika po wiosło. Jego nieodpowiedzialne zachowanie mogło skończyć się tragicznie.

W minioną sobotę policjanci z Nieetatowego Zespołu do Spraw Prewencji na Wodzie i Terenach Przywodnych z siedzibą w Barkowicach patrolując teren Zalewu Sulejowskiego zauważyli dryfującą małą łódź z łopoczącymi żaglami. Zastanowiło ich to, że nie widać na niej sternika. Gdy dopłynęli bliżej w wodzie dostrzegli mężczyznę, który kurczowo trzymał się burty. Był zmęczony i zziębnięty. Policjanci bez zastanowienia wyciągnęli go z wody. W toku rozmowy okazało się, że wyskoczył on z łódki, ponieważ wypadło mu wiosło. Nie był w stanie dostać się na pokład. Mężczyzna zaczął opadać z sił, a jego łódź dryfowała na środek zalewu. Był przerażony. Wodniacy przeprowadzili z nim rozmowę przypominając zasady bezpieczeństwa. Mężczyzna nie powinien opuszczać łodzi, gdy był na niej sam. Jeśli już to zrobił powinien założyć kamizelkę ratunkową, którą miał na pokładzie. Gdyby nie policjanci, jego lekkomyślne zachowanie mogło skończyć się tragicznie.

Przypominamy!

Wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli;

Nie korzystaj z kąpieli w miejscach zabronionych, np. na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu portów, mostów, zapór itp .;

na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu portów, mostów, zapór .; Przestrzegaj regulaminu kąpieliska oraz obowiązujących na nim oznaczeń;

Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika wodnego;

Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 50 m), gdy wieje porywisty wiatr;

Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu;

Zwracaj uwagę na przebywające nad wodą dzieci;

Zachowaj szczególną ostrożność podczas łowienia ryb i spacerów nad wodą;

Podczas wypoczynku nad wodą nie pozostawiaj cennych rzeczy na brzegu bez opieki;

Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby.

Nie skacz do wody w miejscach nieznanych;

Korzystaj z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego.