Niebezpieczny manewr na DK20 - kierowca ukarany wysokim mandatem Data publikacji 30.07.2025 Chwile grozy na krajowej "dwudziestce" pod Kościerzyną. Kierowca volvo wyprzedzając na zakręcie, niemal doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym autem. Tylko refleks drugiego kierowcy zapobiegł tragedii. Sprawca został szybko ustalony i surowo ukarany.

9 lipca br. do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zgłosił się mieszkaniec powiatu kościerskiego, informując o bardzo niebezpiecznej sytuacji, do której doszło na drodze krajowej nr 20, na odcinku Kościerzyna-Łubiana. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kierujący samochodem marki Volvo, jadąc w kierunku Kościerzyny, podczas manewru wyprzedzania zjechał gwałtownie na przeciwny pas ruchu, zajeżdżając drogę prawidłowo jadącemu volkswagenowi passatowi. Tylko dzięki błyskawicznej reakcji kierowcy VW, który zjechał do lasu, udało się uniknąć czołowego zderzenia. Do zawiadomienia kierowca dołączył nagranie z kamerki samochodowej, które potwierdziło przebieg zdarzenia.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania i szybko ustalili, że za kierownicą volvo znajdował się 71-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego. Mężczyzna stawił się w komendzie i przyznał się do niebezpiecznego manewru. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 5000 zł oraz 10 punktami karnymi.

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagę na drodze - chwila nieuwagi lub brawura mogą doprowadzić do tragedii.

( KWP w Gdańsku / mw)