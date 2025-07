Policjanci z Pszczyny pomogli wrócić do domu zagubionemu dziecku Data publikacji 30.07.2025 Powrót Drukuj Wczoraj rano do policjantów w Pszczynie trafił samotny, 5-letni chłopiec w piżamie i skarpetkach, którego na ulicy zauważyli robotnicy. Mundurowi, kierując się podpowiedziami dziecka, dotarli do mieszkania, gdzie opiekował się nim wujek. Apelujemy do rodziców i opiekunów o zabezpieczanie mieszkań, a przede wszystkim prosimy, aby uczyć dzieci podstawowych informacji o sobie i swoim domu.

Wczoraj około godziny 7.00 do Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie przyszli robotnicy, którzy zauważyli na ulicy małego chłopca ubranego jedynie w piżamę i skarpetki, bez butów. Zaniepokojeni mężczyźni próbowali dowiedzieć się od dziecka, gdzie są jego rodzice i co robi sam na ulicy, jednak rozmowa nie przyniosła rezultatu, dlatego zdecydowali się przyprowadzić chłopca do komendy.

Podczas rozmowy z policjantami chłopiec nie potrafił podać swojego imienia ani adresu zamieszkania. Dzielnicowa postanowiła ruszyć z dzieckiem w teren, by spróbować ustalić miejsce zamieszkania i znaleźć jego opiekunów. W pierwszej kolejności odwiedzili pobliskie przedszkole, jednak nikt nie rozpoznał chłopca. Sytuację utrudniał fakt, że maluch na każde pytanie odpowiadał twierdząco.

W tej sytuacji pszczyńscy stróże prawa wrócili w okolice, w której dziecko zostało znalezione. W pewnym momencie policjantka zauważyła, że chłopiec zaczął się uśmiechać, co potraktowała jako ważny sygnał. Idąc za dzieckiem, które wyraźnie poznawało okolicę mundurowi dotarli pod drzwi jednego z mieszkań. Chłopiec zdecydowanie wskazywał na konkretne drzwi, jednak mimo wielokrotnego pukania nikt nie otwierał. Ostatecznie udało się ustalić, że w mieszkaniu spał 21-letni wujek dziecka, który opiekował się nim pod nieobecność matki, która przebywała w szpitalu z drugim dzieckiem. Mężczyzna był trzeźwy i tłumaczył, że chłopiec musiał wyjść z mieszkania, gdy on jeszcze spał.

Policjanci sporządzili stosowną dokumentację, która trafi do sądu.

Apelujemy do rodziców i opiekunów o zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci – zwłaszcza tych najmłodszych. Pamiętajmy, by:

Uczyć dzieci, by nie oddalały się z domu czy placu zabaw bez zgody dorosłych.

Sprawdzać, czy drzwi i furtki są zamknięte, aby uniemożliwić samodzielne wyjście.

Rozmawiać z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa - nawet jeśli wydaje nam się, że są na to za małe.

Dzięki czujności dorosłych i rozmowom o bezpieczeństwie możemy zapobiec podobnym, niebezpiecznym sytuacjom w przyszłości.

( KWP w Katowicach / mw)