Zarzuty za nawoływanie do nienawiści, znieważenie i nielegalne posiadanie amunicji Data publikacji 30.07.2025 Policjanci z Nysy zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o nawoływanie do nienawiści ze względu na przynależność narodową i wyznaniową, znieważenie funkcjonariusza publicznego i nielegalne posiadanie amunicji. Na czas trwającego postępowania podejrzany został objęty policyjnym dozorem, zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego, a także zakazem publikowania treści obraźliwych w Internecie. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia.

28 lipca br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nysie, na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Nysie, zatrzymali 45-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna został doprowadzony na czynności do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty związane m.in . z publicznym nawoływaniem do nienawiści wobec osób ze względu na ich przynależność narodową i religijną, znieważaniem funkcjonariusza publicznego w Internecie oraz nielegalnym posiadaniem amunicji.

Z uwagi na fakt, że mężczyzna posiada pozwolenie na kilka jednostek broni palnej, czynności procesowe związane z zatrzymaniem 45-latka, przeszukaniem i doprowadzeniem do prokuratury wymagało zaangażowania większej liczby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nysie.

Funkcjonariusze w tracie przeszukania zabezpieczyli nośniki elektroniczne, broń palną, amunicję, z czego 280 sztuk amunicji, na którą zatrzymany nie posiadał wymaganego zezwolenia.

Prokuratora na czas trwającego postępowania wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny. Oznacza to m.in. obowiązek regularnego stawiennictwa we wskazanej jednostce Policji. Ponadto na mężczyznę nałożono zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakaz publikowania w Internecie treści obraźliwych czy nawołujących do nienawiści. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia.