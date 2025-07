Nidziccy kryminalni zatrzymali 4 osoby okradające sklepy i drogerie na terenie całego kraju Data publikacji 30.07.2025 Powrót Drukuj Nidziccy kryminalni zatrzymali kobietę i trzech mężczyzn z województwa mazowieckiego podejrzanych o liczne kradzieże artykułów spożywczych, chemicznych i kosmetycznych – w tym perfum, do których dochodziło na terenie całego kraju. Cztery osoby w wieku od 32 do 46 lat usłyszały łącznie 21 zarzutów i trafiły na 2 miesiące do aresztu, a niebawem odpowiedzą przed sądem za popełnione przestępstwa.

Policjanci z nidzickiego wydziału kryminalnego prowadzili intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców kradzieży perfum na łączną kwotę prawie 1850 zł, do jakiej doszło w marcu br. w jednej z drogerii na terenie Nidzicy. Podczas wykonywanych czynności kryminalni ustalili, że podobne przestępstwa miały miejsce także w innych sklepach i drogeriach na terenie całej Polski. Działania doprowadziły do wytypowania osób powiązanych z tymi czynami. Okazali się nimi 3 mężczyźni i 1 kobieta z województwa mazowieckiego w wieku od 32 do 46 lat.

Jak ustalono, ich przestępczy proceder trwał od grudnia 2024 roku i spowodował straty w sklepach i drogeriach na łączną kwotę ponad 38 000 zł. W trakcie przeszukania zajmowanych przez nich lokali policjanci zabezpieczyli część skradzionych rzeczy i zastosowali zabezpieczenie majątkowe na kwotę ponad 100 000 zł.

Pod koniec czerwca 2025 zabrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie wszystkim 4 osobom łącznie 21 zarzutów kradzieży, a sąd na wniosek Policji i Prokuratury zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Za popełnione przestępstwa 2 mężczyznom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast kobieta i 1 z mężczyzn odpowiedzą w warunkach recydywy, a zatem kara może wynieść nawet 7,5 roku pozbawienia wolności.