Policjantka po służbie zatrzymała nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 31.07.2025 Powrót Drukuj Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze w czasie wolnym od służby podjęła interwencję wobec kierującego skuterem, którego styl jazdy wzbudził podejrzenie kierowania pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu się mężczyzny przed sklepem, policjantka zabrała mu kluczyki i powiadomiła dyżurnego przysuskiej komendy. Okazało się, że 69-letni mieszkaniec powiatu przysuskiego miał w swoim organizmie prawie 3 promile alkoholu.

W czwartek, 24.07.2025 r., dyżurny przysuskiej komendy otrzymał zgłoszenie od policjantki tej samej komendy. Sierż. Aleksandra Bałtowska, oficer prasowa przysuskiej komendy poinformowała, że ujęła mężczyznę, który prawdopodobnie kierował skuterem w stanie nietrzeźwości. Dyżurny wysłał na miejsce policjantów Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego. Policjantka oznajmiła, że jechała za kierującym skuterem. Mężczyzna poruszał się bardzo niestabilnie oraz kilkukrotnie zjeżdżał do środka jezdni, po czym wracał do krawędzi drogi. Gdy kierujący skuterem zatrzymał się, funkcjonariuszka podeszła do mężczyzny, od którego wyczuwalna była silna woń alkoholu, od razu zabrała mu kluczyki i poinformowała dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.

Funkcjonariusze na miejscu sprawdzili trzeźwość kierującego skuterem, jak się okazało mężczyzna miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Ustalono również, że wcześniej już odpowiadał za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Teraz ponownie odpowie przed sądem.

Apelujemy do kierujących o rozwagę. Kierowanie wszelkich pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości wiąże się nie tylko z odpowiedzialnością karną, ale również może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.