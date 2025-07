Udaremniono przemyt 16 mln szt. papierosów Data publikacji 31.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji wraz z Mazowiecką Krajową Administracją Skarbową zabezpieczyli transport 16 mln szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kontrabanda była ukryta w naczepie tira. Wartość rynkowa ujawnionych papierosów to ponad 14 mln zł.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zatrzymali na drodze w powiecie piaseczyńskim samochód ciężarowy. W dokumentach przewozowych nie było informacji o rodzaju ładunku. Kierowca, 36-letni Polak, oświadczył, że odebrał kontener w Gdyni i przewozi towar do Czech, ale nie wie, co w nim jest. Tył pojazdu zajmowały kartony bez oznaczeń handlowych z rolkami foliowanymi. Za nimi były kolejne kartony bez oznaczeń handlowych, które wypełniały cały kontener.

Po przeszukaniu naczepy, policjanci znaleźli ponad 16 mln szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy, zapakowane po 50 pakietów w zbiorcze kartony. Wartość rynkowa zabezpieczonych papierosów to ponad 14 mln zł. Gdyby trafiły na rynek, budżet państwa straciłby ponad 24 mln zł.

W trakcie przeprowadzonych czynności zostały zabezpieczone również dokumentacja, laptop, telefony komórkowe i pieczątka firmowa.

Kierowca został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Usłyszał zarzuty przewożenia wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcycy.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie. Sprawa jest rozwojowa.

( KSP / mw)