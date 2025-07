Tymczasowy areszt dla 35-latka za ranienie nożem 46-latka Data publikacji 31.07.2025 Powrót Drukuj Trzymiesięczny areszt zastosował Sąd Rejonowy w Jarosławiu wobec 35-letniego recydywisty, który zranił nożem 46-latka. Do zdarzenia doszło w okolicy dworca PKP na terenie Jarosławia, podczas spotkania towarzyskiego, na którym wspólnie pili alkohol. Do sprawy zatrzymano również 46-latka. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty dotyczące przestępstw popełnionych w warunkach tak zwanej recydywy.

Do zdarzenia doszło w piątek, około godz. 18.00. Dyżurny jarosławskiej komendy został powiadomiony przez operatora 112, że w rejonie dworca PKP przebywa mężczyzna, który został ugodzony nożem.

Funkcjonariusze niezwłocznie udali się na miejsce, gdzie w okolicy pustostanu znajdującego się przy dworcu, zastali rannego 46-latka. Mężczyzna został natychmiast przetransportowany do szpitala przez załogę pogotowia ratunkowego. Obrażenia jakich doznał naraziły go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny, w trakcie których zabezpieczyli ślady oraz nóż. Funkcjonariusze ustalili świadków oraz zabezpieczyli zapisy z kamer monitoringu.

Policjanci ustalili, że pokrzywdzony przebywał w gronie kliku osób, z którymi wspólnie pił alkohol. W pewnym momencie podczas tego spotkania doszło do konfliktu, w trakcie którego 35-letni mężczyzna zranił 46-latka nożem w okolicę szyi.

Do tej sprawy jarosławscy kryminalni zatrzymali łącznie cztery osoby. Trzy z nich zostały przesłuchane w charakterze świadka, natomiast 35-latek usłyszał trzy zarzuty. Mężczyzna, który nie ma stałego miejsca zamieszkania, w maju br., w Łowcach włamał się do domu, skąd dokonał kradzieży alkoholu oraz pieniędzy. Łączna wartość strat to ponad 11 tys. zł. Ma na swoim koncie także usiłowanie kradzieży z zaplecza jednego ze sklepów na terenie Jarosławia artykułów chemicznych, ogrodniczych oraz przemysłowych o łącznej wartości blisko 3 tys. zł. 35-latek usłyszał też zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pod postacią choroby realnie zagrażającej życiu 46-latka. Wszystkich tych przestępstw dopuścił się w warunkach tak zwanej recydywy.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 35-latka tymczasowy areszt.

O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd.

( KWP w Rzeszowie / mw)