Honorowy Dawca Krwi – policjant z Koszalina odznaczony za wyjątkowy gest solidarności Data publikacji 31.07.2025 Powrót Drukuj Sierżant sztabowy Konrad Wieczorkowski, dzielnicowy z Komisariatu Policji I w Koszalinie, w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny otrzymał Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I Stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża. To wyjątkowe wyróżnienie przyznano za jego długoletnie i systematyczne oddawanie krwi – daru, którego nie można wyprodukować ani kupić, a który ratuje ludzkie życie. Dotychczas funkcjonariusz oddał ponad 18 litrów krwi.

Koszaliński funkcjonariusz wie, że najprostszym, a zarazem najpiękniejszym gestem wobec drugiego człowieka jest bezinteresowne dzielenie się tym, co najcenniejsze – częścią siebie. Aby to uczynić, wystarczy gotowość, odwaga i serce. Sierżant sztabowy Konrad Wieczorkowski nie tylko służy społeczeństwu na co dzień jako dzielnicowy, ale również pomaga w najcenniejszy sposób – dotychczas oddał już ponad 18 litrów krwi.

Dla koszalińskiego policjanta oddawanie krwi to nie obowiązek, a przede wszystkim wyraz troski o drugiego człowieka. Jak podkreśla funkcjonariusz: „ Ja nie czuje się bohaterem - to nie kosztuje nas nic, a może uratować komuś życie”.

Przyznane odznaczenie, to nie tylko wyraz indywidualnego uznania, ale także potwierdzenie, że empatia, odpowiedzialność i solidarność są wartościami głęboko zakorzenionymi w policyjnym etosie.

Postawa funkcjonariusza z Koszalina stanowi wzór do naśladowania – zarówno dla koleżanek i kolegów z formacji, jak i dla lokalnej społeczności.

Pamiętaj!!! – Ciebie to nic nie kosztuje, a może uratować czyjeś życie!