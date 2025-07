Policjanci zatrzymali multirecydywistę – sprawcę rozboju Data publikacji 31.07.2025 Powrót Drukuj Dzięki pracy operacyjnej policjantów z Komisariatu Policji Poznań Wilda sprawca rozboju został zatrzymany. Podczas zdarzenia napastnik zaszedł od tyłu pokrzywdzonego 45-latka, przewrócił go na ziemię i zaczął dusić. Następnie wyrwał mu plecak z zawartością około 20 tys. złotych w gotówce i uciekł. Sprawca usłyszał zarzuty, decyzją sądu na wniosek prokuratury kolejne trzy miesiące spędzi w areszcie. O jego losie zdecyduje sąd.

11 lipca 2025 r. do policjantów z Komisariatu Policji Poznań Wilda wpłynęło zawiadomienie o rozboju, do którego doszło poprzedniego wieczora przy ul. Kilińskiego w Poznaniu. Pokrzywdzony 45-latek poinformował śledczych, że został zaatakowany na ulicy przez nieznanego mu mężczyznę podczas powrotu do domu. Napastnik zaskoczył pokrzywdzonego zachodząc go od tyłu przewrócił na ziemię i zaczął dusić. Następnie wyrwał mu plecak, w którym miał gotówkę w kwocie około 20 tysięcy złotych i uciekł.

Kryminalni z poznańskiej Wildy natychmiast zajęli się tą sprawą. Funkcjonariusze wykonali szereg czynności zmierzających do ustalenia sprawcy. Zabezpieczyli monitoringi i wdrożyli czynności operacyjne. Nieoceniona okazała się także współpraca z policjantami pionu dochodzeniowo-śledczego wildeckiej jednostki i kryminalnymi z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Informacje zebrane przez policjantów przyniosły pożądany efekt i pozwoliły ustalić wizerunek, dane personalne i miejsce pobytu podejrzanego.

28 lipca w godzinach porannych mundurowi zatrzymali 38-letniego mężczyznę odpowiedzialnego za to przestępstwo na terenie jednego z poznańskich hosteli. Był on całkowicie zaskoczony wizytą policjantów. Podczas czynności policjanci znaleźli przy nim środki odurzające – marihuanę i mefedron. Mundurowi ustalili także, że zatrzymany był wielokrotnie notowany m.in. za posiadanie narkotyków, łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, groźby i kradzieże z włamaniem. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu dokonania rozboju w warunkach wielokrotnej recydywy, uszkodzenia ciała, a także posiadania narkotyków. Podejrzany przyznał się do winy.

Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec 38-latka środek zapobiegawczy w postaci trzech miesięcy tymczasowego aresztu. O jego losie zadecyduje sąd.