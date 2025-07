Areszt dla trzech mężczyzn za oszustwo Data publikacji 31.07.2025 Powrót Drukuj Dębiccy kryminalni zatrzymali trzech podejrzanych o oszustwo. Mężczyźni wynajęli samochód ciężarowy wraz z naczepą typu chłodnia, zamienili tablice rejestracyjne i z terenu jednego z zakładów w Dębicy, zabrali ponad 18 ton wyrobów mięsnych, które miały trafić do odbiorcy we Francji. Straty, jakie powstały w wyniku ich przestępczej dzielności wyniosły ponad 700 tysięcy złotych. 53-latek zastał zatrzymany w Poznaniu, natomiast 38 i 39-latek na terenie Szczecina. Decyzją sądu, cała trójka, na trzy miesiące trafiła do aresztu tymczasowego.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy ustalili, że 18 lipca 2025 r., na teren zakładu przetwórstwa mięsnego w Dębicy, samochodem ciężarowym, przyjechało dwóch mężczyzn. Na auto zapakowano ponad 18 ton wyrobów mięsnych. Towar docelowo miał trafić do odbiorcy we Francji.

Mężczyźni, po opuszczeniu terenu zakładu nie wywiązali się z zawartej umowy. Zamiast pojechać do Francji, pojechali na pomorze. Podczas wykonywanych czynności, okazało się też, że mężczyźni, wjeżdżając na teren zakładu przetwórstwa mięsnego zmienili tablice rejestracyjne ciężarówki, były one przypisane do innego zestawu pojazdów.

Kryminalni ustalili, że w ten proceder zamieszanych jest trzech mężczyzn. Ustalili, że jeden z nich, który wypożyczył samochód ciężarowy wraz z naczepą typu chłodnia, który został wykorzystany do załadunku wyrobów mięsnych z zakładu przetwórstwa w Dębicy, najprawdopodobniej przebywa na terenie Poznania. Ustalili miejsce jego zamieszkania i tam go zatrzymali. 53-latek jest podejrzany o kradzież 18 ton wyrobów mięsnych wartości ponad 700 tys. złotych.

Podczas przeszukania, w jego domu, funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie ponad 100 tys. złotych oraz dowód osobisty z jego wizerunkiem z nieprawdziwymi danymi osobowymi. Okazało się też, że 53-latek jest poszukiwany. Za mężczyzną wydany był list gończy. Ma do odbycia karę 6 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Dębiccy kryminalni ustalili też miejsca pobytu dwóch kierowców. Okazało się, że zarówno 38- jak i 39-latek przebywają na terenie Szczecina. W toku wykonywanych czynności, w samochodzie jednego z nich, policjanci zabezpieczyli tablice rejestracyjne, które były wykorzystane do przestępstwa.

Trzej mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do dębickiej komendy, gdzie trafili do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Na podstawie zebranego materiału oraz w wyniku czynności podjętych zarówno przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego, jak i Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, mężczyznom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa oszustwa.

Do Prokuratury Rejonowej w Dębicy wpłynął wniosek o zastosowanie wobec nich aresztu tymczasowego. W niedzielę, Sąd Rejonowy w Dębicy przychylił się do wniosku i zastosował wobec trzech zatrzymanych mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

(KWP w Rzeszowie / kp)