Jazda hulajnogą elektryczną bez uprawnień zakończona kolizją drogową Data publikacji 31.07.2025 Powrót Drukuj Dwóch nieletnich odpowie za kierowanie hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień, a jeden z nich dodatkowo za spowodowanie kolizji drogowej. Policjanci przypominają, hulajnoga elektryczna to nie zabawka, to pojazd, a jej użytkownik musi przestrzegać zasad ruchu drogowego. Apelujemy także do rodziców o zwrócenie uwagi na zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych przez dzieci.

We wtorek, 29.07.2025 r., policjanci ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie o kolizji drogowej z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną, do której doszło na terenie miasta. Jak wstępnie ustalili policjanci, 15-latek jadący hulajnogą po chodniku uderzył w stojący przy krawędzi drogi motorower, czym doprowadził do wywrócenia się pojazdu wraz z motorowerzystą. Na szczęście, w tym przypadku, nikt nie doznał obrażeń ciała. Policjanci ustalili jednak, że 15-latek poruszał się hulajnogą bez wymaganych uprawnień. Ponadto wraz z nieletnim drugą hulajnogą elektryczną jechał 13-latek, który również nie miał do tego uprawnień.

W związku z ustaleniami funkcjonariuszy materiały tej sprawy zostaną przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Rypinie. Obaj nieletni odpowiedzą za jazdę bez uprawnień, a 15-latek dodatkowo za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze sprawdzą również, jak nieletni weszli w posiadanie pojazdów, do poruszania których, nie mieli uprawnień.

Przypominamy warunki korzystania z hulajnogi elektrycznej:

10-18 lat - karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM,A1, B1, T;

powyżej 18 lat - bez uprawnień;

zakaz poruszania się dziecka w wieku do 10 lat na drodze.

Ponadto

art. 96 par . 1 pkt. 2 kodeksu wykroczeń mówi o odpowiedzialności właściciela pojazdu, który dopuszcza do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień.