Kolejne niebezpieczne zdarzenia z udziałem hulajnóg elektrycznych. Apel o rozwagę i przestrzeganie przepisów Data publikacji 31.07.2025 Powrót Drukuj Dwóch nieletnich odpowie za kierowanie hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień, a jeden z nich dodatkowo za spowodowanie kolizji drogowej w Rypinie. Z kolei wczoraj na Lubelszczyźnie doszło do dwóch wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W każdym z tych zdarzeń poszkodowani byli transportowani do szpitali śmigłowcem LPR. W powiecie karkonoskim 53-latek, który jechał na hulajnodze elektrycznej, uderzył w przepust drogowy. Zaistniałe zdarzenia pokazują, jak ważna jest świadomość zagrożeń związanych z użytkowaniem tych pojazdów oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów. Po raz kolejny przypominamy, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, lecz pojazd, którego prowadzenie wymaga odpowiedzialności i znajomości zasad ruchu drogowego.

We wtorek, 29.07.2025 r., policjanci ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie o kolizji drogowej z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną, do której doszło w Rypinie. Jak wstępnie ustalili policjanci, 15-latek jadący hulajnogą po chodniku uderzył w stojący przy krawędzi drogi motorower, czym doprowadził do wywrócenia się pojazdu wraz z motorowerzystą. Na szczęście, w tym przypadku, nikt nie doznał obrażeń ciała. Policjanci ustalili jednak, że 15-latek poruszał się hulajnogą bez wymaganych uprawnień. Ponadto wraz z nieletnim drugą hulajnogą elektryczną jechał 13-latek, który również nie miał do tego uprawnień.

W związku z ustaleniami funkcjonariuszy materiały tej sprawy zostaną przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Rypinie. Obaj nieletni odpowiedzą za jazdę bez uprawnień, a 15-latek dodatkowo za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze sprawdzą również, jak nieletni weszli w posiadanie pojazdów, do poruszania których, nie mieli uprawnień.

Z kolei tylko wczoraj na terenie województwa lubelskiego doszło do dwóch niebezpiecznych wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych.

Pierwszy wypadek miał miejsce na terenie powiatu łukowskiego. Ze zgłoszenia wynikało, że uczestniczyły w nim młode osoby. Mundurowi którzy przyjechali we wskazane miejsce ustalili, że 22-latek z gminy Łuków i jego 19-letnia koleżanka z gminy Wojcieszków jechali na jednej hulajnodze elektrycznej. W trakcie jazdy przewrócili się, a w wyniku upadku doznali poważnych obrażeń ciała. Oboje zostali przetransportowani do szpitali , 19-latka śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przyczynę i okoliczności wypadku ustalają łukowscy policjanci.

Drugie zdarzenie miało miejsce w jednej z miejscowości gminy Borki. Tuż przed godziną 20:00 dyżurny radzyńskiej komendy otrzymał informację o wypadku z udziałem dziecka poruszającego się na hulajnodze elektrycznej. 13- latek został znaleziony gdy leżał na jezdni, obok znajdowała się jego hulajnoga. Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji, a także Zespół Ratownictwa Medycznego. Chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Interweniujący na miejscu policjanci ustalili, że 13-letni chłopiec stracił panowanie nad jednośladem i się wywrócił. Na szczęście doznane obrażenia nie zagrażają jego życiu.

Dzisiaj, 31.07.2025 r., około godziny 6:40, na ulicy Witosza w Staniszowie (gmina Podgórzyn), doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Policjanci jeleniogórskiej drogówki ustalili, że 53-letni mężczyzna poruszający się hulajnogą elektryczną z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn, stracił panowanie nad hulajnogą i uderzył w przepust drogowy znajdujący się tuż przy krawędzi jezdni. W wyniku zdarzenia poszkodowany mężczyzna, doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala, przez zespół ratownictwa medycznego.

W toku prowadzonych czynności mundurowi ustalili, że w chwili zdarzenia 53-latek był trzeźwy.

Niestety mimo naszych licznych i apeli i działań prewencyjnych wciąż dochodzi do wielu wypadków drogowych z udziałem osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Użytkownicy jednośladów to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, którzy w dużej mierze sami muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo. Można to uczynić zachowując ostrożność i stosując się do obowiązujących przepisów.

Przypominamy najważniejsze przepisy dotyczące poruszania się hulajnogą elektryczną:

Minimalny wiek – hulajnogą elektryczną mogą poruszać się osoby, które ukończyły 10 lat i posiadają kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą korzystać z hulajnóg wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i tylko w strefie zamkniętej (np. na placu zabaw).

Gdzie można jeździć? Droga dla rowerów - to miejsce pierwszego wyboru dla użytkowników hulajnóg. Jezdnia - dopuszczalna tylko, gdy nie ma drogi dla rowerów, a prędkość na jezdni nie przekracza 30 km/h . Chodnik - tylko wyjątkowo, gdy nie ma innej możliwości i pod warunkiem, że piesi mają zapewnione pierwszeństwo i pełne bezpieczeństwo.

. Chodnik - tylko wyjątkowo, gdy nie ma innej możliwości i pod warunkiem, że piesi mają zapewnione pierwszeństwo i pełne bezpieczeństwo. Zakaz przewożenia pasażerów - hulajnogą może poruszać się wyłącznie jedna osoba.

Obowiązek trzeźwości - użytkownicy hulajnóg są zobowiązani do trzeźwości, tak samo jak kierowcy samochodów. Jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.

Obowiązki techniczne - hulajnoga powinna być sprawna, wyposażona w światła i elementy odblaskowe, a także nie może być w sposób niezgodny z przepisami przerabiana (np. zwiększona prędkość).

Apelujemy także do rodziców o zwrócenie uwagi na zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych przez dzieci.

( KWP w Bydgoszczy, KWP w Lublinie, KWP we Wrocławiu / mw)