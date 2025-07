Zarabiał wystawiając egzotyczne pająki – wpadł w policyjną sieć

Data publikacji 31.07.2025 Powrót Drukuj

Świętochłowiccy policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zakończyli postępowanie prowadzone w sprawie nielegalnego handlu chronionymi gatunkami zwierząt. Wczoraj skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w celach zarobkowych zorganizował wystawę z pająkami z gatunku chronionych. 47-latek nie posiadał dokumentów potwierdzających ich legalne pochodzenie. Grozi mu do 5 lat więzienia.