Kolejne zderzenie samochodu z pociągiem w tym tygodniu. Kierowco - zachowaj szczególną ostrożność podczas zbliżania się do przejazdów kolejowych!

Data publikacji 31.07.2025 Tylko w ciągu jednego tygodnia w powiecie lęborskim doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowych. W poniedziałek we Wrześciu (gm. Wicko) bmw wjechało w rozpędzony pociąg, a dziś nad ranem w Garczegorzu (gm. Nowa Wieś Lęborska) kierujący dacią zderzył się z lokomotywą. W tym przypadku troje pasażerów dacii zostało przetransportowanych do szpitali, w tym jeden śmigłowcem.

Po raz kolejny w tym tygodniu apelujemy o ostrożność i rozwagę podczas pokonywania przejazdów kolejowych. Zderzenie samochodu z rozpędzonym pociągiem może skończyć się tragicznie.

W ubiegły poniedziałek policjanci pracowali na miejscu kolizji bmw z pociągiem, do jakiej doszło we Wrześciu: BMW wjechało w rozpędzony pociąg. Kierowca i pasażerka cudem uniknęli obrażeń. Dzisiaj natomiast interweniowali w Garczegorzu (gmina Nowa Wieś Lęborska), gdzie osobowa dacia wjechała w lokomotywę. Do tego zdarzenia doszło przed godziną 6.00. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 18-letni kierowca dacii, który prawo jazdy zdobył zaledwie miesiąc temu, najprawdopodobniej nie zastosował się do znaku „STOP” przed przejazdem kolejowym i wjechał na tory w momencie, gdy przejeżdżał tamtędy w kierunku Łeby pociąg Intercity. Dacia uderzyła w lokomotywę. 18-latek przewoził czworo pasażerów w wieku od 16 do 17 lat. Troje z nich z urazami głowy zostało przetransportowanych do szpitali, w tym 17-latek śmigłowcem. Pasażerowie pociągu nie odnieśli obrażeń. Badanie alkotestem wykazało, że zarówno kierowca dacii jak i maszynista pociągu byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 18-latka.

Śledczy z technikiem kryminalistyki zabezpieczyli na miejscu ślady i dowody, w tym dacię do szczegółowych oględzin. Policjanci będą wyjaśniać okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

Kierowco! Dojeżdżając do przejazdów kolejowych, czy to strzeżonych czy też nie, zawsze zachowuj szczególną ostrożność i upewniaj się, że możesz bezpiecznie przejechać. Jeśli nie jesteś pewien, zatrzymaj się. Bezwzględnie musisz stosować się do oznakowania pionowego i poziomego umieszczonego przed przejazdem kolejowym. Pamiętaj, że to w dużej mierze od rozwagi i ostrożności kierowcy zależy jego bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych.